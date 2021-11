RUGBY. France/All Blacks. Sam Cane se méfie d'Antoine Dupont : ''C'est une menace constante''

Le troisième ligne et capitaine des All Blacks Sam Cane estime qu'Antoine Dupont est à surveiller comme le lait sur le feu. Mais les Bleus ont d'autres atouts.

RESUME VIDEO. L'exploit de l'Irlande qui fait tomber la Nouvelle-Zélande après un match épiqueBattus par l'Irlande à Dublin, les All Blacks ne veulent pas terminer l'année par un autre revers face à la France à Saint-Denis. Ce serait très mal vu au pays du long nuage blanc. Et ça pourrait même mettre en péril la place d'Ian Foster à la tête de la sélection. Rien que ça. C'est dire si ce le match de samedi au Stade de France revêt d'une importance capitale. Les Bleus n'ont plus battu les tous noirs depuis 21 ans. Mais cette équipe de France possède de solides arguments qui peuvent faire douter les triples champions du monde. L'un d'eux se nomme Antoine Dupont. Nommé pour le titre de meilleur joueur du monde en 2021, le demi de mêlée est particulièrement observé par les Néo-Zélandais à quelques jours du choc qui clôturera cette Autumn Nations Series. On vous dit pourquoi Sam Cane a tout pour devenir le « nouveau » Richie McCawLe troisième ligne et capitaine des All Blacks Sam Cane estime que le Toulousain est une menace constante : "Il crée aussi des espaces autour de lui pour ses coéquipiers parce qu'il ne faut pas le lâcher d'une semelle en défense. On va avoir du boulot ce week-end pour limiter ses opportunités." Le joueur des Chiefs considère qu'une grande partie du jeu tricolore dépens de Dupont. Ce qui n'est pas forcément faux. Cependant, le numéro 9 n'est pas la seule menace dont les Blacks vont devoir se méfier. Les Bleus possèdent "beaucoup de porteurs de balle dynamiques dans leur pack avant avec un bon jeu de jambes qui peuvent franchir la ligne d'avantage et jouer après contact. Et, comme toujours, les Français ont aussi des attaquants passionnants derrière." Les Néo-Zélandais ne commettront pas les mêmes erreurs deux fois. Et si les Tricolores peuvent s'inspirer du match des Irlandais, ils vont devoir proposer un jeu différent de ces derniers pour venir à bout de la Nouvelle-Zélande pour la première fois depuis 2000.