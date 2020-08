WTF - Le bel hommage d'Aaron Smith à Antoine Dupont... qui lui rend bien !

Sur Twitter, le demi de mêlée des All Blacks a vanté les qualités de son homologue tricolore.

52, c'est le nombre de minutes disputées par Antoine Dupont en TOP 14, la saison dernière. Entre la Coupe du monde, sa blessure au dos, le 6 Nations et le COVID-19, les supporters toulousains n'auront que très peu vu leur chouchou sous le maillot rouge et noir... Pour profiter du phénomène, il fallait surtout regarder les matchs de l'équipe de France, où Dupont s'est imposé comme le n°1 devant Serin, Couilloud ou Lucu.

Et ses performances chez les Bleus ne sont pas passées inaperçues, puisque le meilleur n°9 du monde a plébiscité l'ancien joueur d'Auch et Castres. Sur Twitter, le All Black Aaron Smith a ainsi demandé à ses fans de lui poser des questions. A l'une d'entre elle - "qui est le meilleur n°9 de l'hémisphère nord, à l'heure actuelle ?" - le Kiwi n'a pas hésité à adoubé Antoine Dupont. "Il est incroyable", a précisé le demi de mêlée.

Un compliment parfaitement reçu par le Toulousain, qui n'a pas tardé à remercier le "king".

