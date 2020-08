Pas de recrutement, doublons à foison : le Stade Toulousain est-il en danger ?

Directement concerné par le nouveau calendrier international, le Stade Toulousain a peu recruté. Pourrait-il s'en mordre les doigts ?

Finalement, on ne saura jamais. Champion de France 2019, le Stade Toulousain aurait-il pu défendre son titre en 2020 ? Avant l’arrêt du championnat, les Rouge et Noir occupaient la 7e place du classement. Pas qualificative, donc… Avec une campagne européenne toujours en cours, des internationaux fatigués par le Tournoi des 6 Nations et une concurrence toujours plus vive, impossible de prétendre que les coéquipiers d’Antoine Dupont (seulement 52 minutes de jeu en TOP 14 cette saison!) auraient pu s’inviter en phases finales…

La réponse ne sera jamais connue. Reste une question : le Stade Toulousain pourra-t-il faire mieux en 2020/2021 ? Le doute est permis, avec une saison post-Coupe du monde qui n’en porte pas le nom.