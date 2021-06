VIDÉO. Antoine Dupont vs Aaron Smith : qui a la passe la plus rapide au monde ?

World Rugby a décidé de confronter Aaron Smith et Antoine Dupont. Le but ? Battre le record de la passe la plus rapide au monde et de ce fait déterminer lequel des deux est le plus à l'aise dans ce secteur.

Vous l'attendiez ? Eh bien vous l'avez ! Après d'éternels débats pour savoir qui d'Aaron Smith ou d'Antoine Dupont était le meilleur demi de mêlée de la planète, World Rugby a décidé de confronter les deux joueurs. Depuis quelque temps, l'organisme du rugby mondial nous offre des défis entre les meilleurs joueurs de la planète à leur poste. Après Halfpenny face à Mckenzie ou Daly contre Barrett pour le concours du plus long coup de pied au monde, voici donc Dupont opposé à Smith. VIDEO. J.Barrett vs Daly, qui peut battre le record du monde du plus long coup de pied ? À vrai dire, cette petite confrontation entre les numéros 9 All Blacks et Français ne mettra pas totalement fin au débat, le but étant d'essayer de battre le record de la passe la plus rapide au monde. Pas de jeu au pied ou le reste de la palette d'un bon demi de mêlée mais tout d'un même un aperçu de ce qui se fait de mieux au monde. Alors, selon vous, qui de Smith ou Dupont réalisera cette prouesse. Réponse en vidéo. Crédit Vidéo : World Rugby