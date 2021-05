VIDEO. J.Barrett vs Daly, qui peut battre le record du monde du plus long coup de pied ?

Sur initiative de World Rugby, Jordie Barrett et Elliot Daly ont voulu savoir qui en avait le plus dans les jambes. Alors, vous misez sur quel canonnier ?

Le saviez-vous ? Le record de la plus lointaine pénalité en match international s'élève à 64,2 mètres ! Il est l'oeuvre de l'arrière gallois Paul Thorburn et tient toujours depuis 1986 ! En club, le record absolu revient - à notre connaissance - au Sud-Africain François Steyn et au Roumain passé par Albi Iulian Dumitras, et leur ballon passé au-dessus des perches à 63,7 mètres des perches. Ceci a toujours intrigué et le rugby regorgeant de canonniers tous plus impressionnants les uns que les autres (les Steyn, Goosen, Hodge...), World Rugby a décidé de faire s'affronter Jordie Barrett et Eliott Daly, deux des plus gros artilleurs de la planète.

Leur propre record s'établissant - en match - à 63 mètres pour le sudiste et 61 mètres pour le nordiste, la principale instance mondiale les a donc légitimement choisis pour savoir si c'est l'hémisphère sud ou nord qui possédait le joueur au plus gros coup de canon. Ils avaient alors chacun 5 essais pour tenter de rentrer une pénalité à 55 mètres, puis 60, puis 65. On vous spoile sans tout vous dire non plus : sachez que les deux garçons ont battu le record de Paul Thorburn. Mais jusqu'où l'ont-ils poussé ? Réponse dans la vidéo ci-dessous.