VIDÉO. WTF 😱. Le sniper Aaron Smith fait le show avec des passes d'une précision chirurgicale

Aaron Smith a encore fait étalage de sa classe et de sa précision de passe dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. On voit ce dernier toucher chaque cible avec une facilité déconcertante.

Si vous suivez attentivement le Rugby Championship, il ne vous aura pas échappé qu'Aaron Smith ne figure actuellement plus dans le squad néo-zélandais. Et pour cause, le demi de mêlée aux 101 sélections avec le maillot de la fougère a décidé de rester au pays pour assister à la naissance de son deuxième enfant, alors que les All Blacks s'envolaient pour l'Australie afin d'y disputer le reste de la compétition. En attendant, Smith évolue pendant ce temps sous les couleurs des Manawatu Turbos, club qui évolue dans le championnat des provinces néo-zélandaises. Il était d'ailleurs titulaire le week-end dernier, pour la victoire de son équipe face à Northland (31-19). Un autre visage connu porte également le maillot de la formation puisque Nehe Miner-Skudder a débuté la rencontre sur le banc. Outre ses performances sur le pré, c'est sur les réseaux sociaux qu'Aaron Smith nous a régalés.

D'une vidéo postée sur Instagram et relayée de son compte Tik Tok, on voit le numéro 9 faire preuve d'une précision de passe qui ne nous étonne plus forcément. Un de ses coéquipiers se tient devant lui, bras tendus, bouteilles d'eau dans chaque main et un plot sur la tête. Smith dégaine et touche les trois cibles. Avant que l'un de ses partenaires ne lance une bouteille d'eau en l'air, qu'Aaron Smith touche bien évidemment. Tout cela sous les cris d'enthousiasme des autres joueurs. Masterclass.