Nouvelle-Zélande. Aaron Smith et Dan Carter : meilleure charnière all black de tous les temps

Aaron Smith et Dan Carter ont été nommés meilleurs joueurs à leur poste respectif par un panel d'experts et les fans des All Blacks.

Aaron Smith et Dan Carter, meilleure charnière all black de tous les temps. C'est le résultat d'un vote conduit par Sky Sport auprès des supporters néo-zélandais et d'un panel d'experts. La chaîne s'est lancée dans l'élection du XV all black de tous les temps. Un XV de légende où figurent déjà Richie McCaw au poste de numéro 7, sans vrai surprise, Brodie Retallick ou encore Sean Fitzpatrick. Le panel a été unanime dans son verdict selon lequel Smith, l'actuel n°9 des All Blacks et Carter, l'ouvreur double champion du monde, étaient le meilleur duo de demis de la Nouvelle-Zélande.



Un choix validé par le public qui a voté à 77 % pour Smith. "Lorsque nous avons choisi Aaron pour la première fois, c'était après de nombreuses discussions. Ce n'est pas un gros gabarit, mais ce que nous aimons chez lui, c'est sa vitesse pour aller sur ballon et ensuite le passer", confie l'ancien sélectionneur des Blacks Steve Hansen via RugbyPass. Quant à son compère à l'ouverture Dan Carter, il a toujours donné l'impression qu'il avait tout le temps devant lui. "Il n'a jamais semblé qu'il était pressé ou sous pression et vous pouviez simplement le voir sur son visage et à la façon dont il bougeait", explique son ancien coéquipier au talonnage Keven Mealamu. Notez que sur les dix joueurs déjà dévoilés, cinq ont évolué sous le maillot all black durant les années 2000.

Le XV de légende des All Black

1. Tony Woodcock (118 sels. entre 2002-2015)

2. Sean Fitzpatrick (92 sels. entre 1986-1997)

3. Ken Gray (24 sels. entre 1963-1969)

4. Colin Meads (55 sels. entre 1957-1971)

5. Brodie Retallick (85 sels. entre 2012-présent)

6. Michael Jones (56 sels. entre 1986-1998)

7. Richie McCaw (148 sels. entre 2001-2015)

8. Zinzan Brooke (58 sels. entre 1987 to 1997)

9. Aaron Smith (101 sels. entre 2012-présent)

10. Dan Carter (112 sels. entre 2003-2015)

11. À déterminer

12. À déterminer

13. À déterminer

14. À déterminer

15. À déterminer