RUGBY. Equipe de France. Pour Urios, Ntamack a un temps d'avance sur Jalibert pour une (très) bonne raison

Sur RMC lors des Grandes Gueules du Sport, Christophe Urios a expliqué pourquoi aligner Romain Ntamack à l'ouverture aux dépens de Jalibert était logique.

RUGBY. La composition de la France avec Woki en 4, Ntamack en 10 et Jaminet en 15 face aux All BlacksAprès deux tests face à l'Argentine puis la Géorgie, le staff a décidé de redonner les clés de l'attaque tricolore à Romain Ntamack aux dépens de Matthieu Jalibert face aux All Blacks. Fabien Galthié et ses adjoints ont titré les enseignements des entraînements et des matchs puis conclu qu'il était préférable d'aligner la charnière toulousaine dès le coup d'envoi du choc face à la Nouvelle-Zélande. Un choix qui permet de retrouver une paire de centres plus complémentaire avec Danty et Fickou. Pour Christophe Urios, c'est ce qui avait manqué lors des deux premiers matchs. "Cette organisation n'était pas très bien organisée car pour avoir une organisation comme ça, il faut avoir un 13 très physique. Je crois qu’avec Fickou, on n’a pas ce profil de joueur. Ensuite on se retrouve ensuite avec un problème de densité sur le milieu du terrain avec des joueurs qui sont plutôt "joueurs" que très forts pénétrants", a commenté l'entraîneur de l'UBB sur RMC lors des Grandes Gueules du Sport. On a voulu faire comme les Anglais avec Ford et Farrell, mais oublié que ces derniers avaient Tuilagi en 13. Chez les All Blacks, c'est Nonu qui jouait le rôle de perce-muraille. Ce qui n'est pas vraiment le style de Fickou. "Mais ça valait le coup de l'essayer. Quand tu as deux joueurs de grand talent, c’est plutôt une bonne idée de les mettre ensemble sur le terrain." Le staff a certainement tiré de riches enseignements de ces tests qui seront très utiles à l'avenir.

🗣💬 "Je sens une équipe sûre d'elle et bien préparée avec des vrais points forts. Les mecs attendent ce match comme un vrai défi."



Christophe Urios estiment que le XV de France a de sérieux atouts à faire valoir face à la Nouvelle-Zélande ce samedi soir. #RMCLive pic.twitter.com/0dpERyA6rJ — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) November 20, 2021

Pour l'heure, il semble cependant établi que Romain Ntamack sera l'ouvreur des Bleus pour les années à venir. Et ce pour une simple et bonne raison : la présence d'Antoine Dupont à la mêlée. Le Toulousain est indéboulonnable. Coéquipier en club, Ntamack part avec longueur d'avance sur Jalibert. "C'est évident" pour Urios. "A mon sens, l’association Dupont – Ntamack est fluide. Ils se connaissent, ils se parlent, ils jouent ensemble en permanence." Néanmoins, cela met également de la pression sur les épaules du fils d'Émile. Car derrière, le Bordelais a tout ce qu'il faut pour endosser le costume de titulaire. Il l'a prouvé lorsque le Toulousain était blessé. Pour son entraîneur, l'encadrement du XV de France a réalisé qu'il pouvait être décisif comme il peut l'être avec Bordeaux-Bègles. "Chez nous, c’est un joueur décisif dans les grands moments." Ce samedi, il va donc avoir un rôle important face aux All Blacks. Comme tous les finisseurs, il devra non pas terminer le boulot, mais apporter "de la puissance, de la force, de la vitesse, du culot, une capacité à breaker. Je crois que Matthieu, dans ce genre de match, peut amener des choses très importantes à l’heure de jeu." Ce samedi, ce n'est pas un seul joueur qui passe un test, c'est toute l'équipe qui est face à un grand défi et pas seulement Romain Ntamack.