Équipe de France de Rugby. Enfin l’heure de Peato Mauvaka ?

Souvent barré par son partenaire de club Julien Marchand, Peato Mauvaka aura l’occasion ce samedi de montrer toute l’étendue de son talent.

Arrivé au Stade Toulousain à 15 ans, loin de sa ville natale de Nouméa, Peato Mauvaka est un surdoué du rugby. Passé par l'équipe de France des moins de 20 ans, il débute sa carrière professionnelle à Toulouse, à seulement 19 ans. Malgré la rude concurrence au poste, Peato s'impose petit à petit dans la rotation, jusqu'à être aujourd'hui, l'un des cadres du club double champion de France en titre. Et alors que son concurrent Julien Marchand est indisponible pour le match face aux Blacks, ne serait-ce pas l'heure pour Mauvaka d'enfin s'imposer comme le titulaire indiscutable ?

Une forme incroyable

Toujours derrière son compère du Stade Julien Marchand dans la hiérarchie, Mauvaka ne cesse d'impressionner ces derniers mois. Tout d'abord en club, où il se partage désormais de manière assez équitable le temps de jeu avec Marchand. Depuis le début de l'année, Mauvaka a débuté 4 rencontres, tout comme son concurrent direct. De plus, ses rentrées sont souvent décisives, ce qui poussent beaucoup de personnes à le voir de plus en plus comme le numéro 1 au poste. Très précis en touche, son explosivité et ses qualités balle en main le font se démarquer des autres talonneurs français. Très bon également en défense, Peato est une valeur sûre du pack français. Il a d'ailleurs dépassé assez facilement Bourgarit et Chat dans la hiérarchie chez les Bleus, malgré les bonnes performances de ces derniers en club. Auteur de trois essais depuis le début de la tournée, nul doute que Mauvaka fera parfaitement l'affaire, face aux Blacks samedi soir.

Un départ pour s'imposer ?

Quand on voit les performances de ce joueur, difficile de croire que Peato Mauvaka n'est pas un titulaire indiscutable dans son club ! Véritable joker de luxe, il semble néanmoins compliqué de voir le natif de Nouméa passé définitivement Julien Marchand pour le moment, lui qui est toujours aussi bon. Ce dernier acceptera-t-il de partager son temps de jeu ? Des envies d'ailleurs pourraient apparaître dans l'esprit de Peato, surtout lorsque l'on sait que le RCT était très intéressé. Sébastien Bézy avait notamment quitté le Stade Toulousain pour une raison similaire, lui qui était derrière l'indéboulonnable Antoine Dupont. Mais que les supporters du Stade soient rassurés, Mauvaka ne semble pas vouloir quitter la Ville rose pour le moment. Mieux, une prolongation de contrat serait d'actualité ! S'il reste, à lui de continuer sur cette lancée, qui lui a permis d'obtenir une place de titulaire, face à la Nouvelle-Zélande.

