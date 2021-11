RESUME VIDEO. Deux gestes justes de Jalibert envoient Flament et Mauvaka en Terre promise pour la victoire

Le XV de France s'est imposé ce samedi au Stade de France face à l'Argentine grâce à deux essais de Flament et Mauvaka, et aux pieds de Jaminet.



Avec l'Argentine comme premier adversaire dans cette tournée de novembre, on se doutait bien que le match ne serait pas une partie de plaisir. Les Bleus ont été bousculés et indisciplinés par des Pumas agressifs. Mais jamais ils n'ont semblé s'affoler. Même quand Jalibert a été contré pour un essai sous les perches de Cubelli. Surs de leurs forces, ils ont laissé passer l'orage. Restant dans la partie grâce au pied de Jaminet avant de frapper à deux reprises par Flament et Mauvaka. On attendait beaucoup de l'association Jalibert/Ntamack, mais les Tricolores ont longtemps attaqué en reculant. Si le Toulousain a été discret en attaque avant sa sortie, le Bordelais a brillé avec deux passes décisives sur les réalisations tricolores. Inspiré, il a parfaitement servi le deuxième ligne et le talonneur dans l'intervalle. Un sublime troisième essai été refusé à la France pour un en-avant au début de l'action. Lequel aurait pu mettre les Bleus à l'abri d'un retour. Mais ils ont mieux terminé la rencontre qu'ils ne l'avaient commencé. Si bien que l'essai de Carreras n'a pas empêché le XV de France de remporter un premier succès, 29 à 20 après une dernière pénalité de Jaminet.