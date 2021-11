VIDEO. Equipe de France. Mauvaka et Ntamack lancent parfaitement les Bleus face aux Blacks !

Ce match tant attendu face aux All Blacks ne pouvait pas mieux commencer avec la réalisation de Mauvaka suite à un très bon travail des avants.

Les Bleus ont attaqué tambour battant avec un deuxième essai par Ntamack après un beau mouvement né d'une percée de Penaud.

ET DE 2 🇫🇷🇫🇷



Les Bleus sont survoltés face aux All Blacks ! Romain Ntamack feinte la passe à l'aile avant de surprendre la défense adverse et d'inscrire un deuxième essai 😍💪



La France mène 14-6 #XVdeFrance



Suivez le match ▶ https://t.co/AOuym6PFqH pic.twitter.com/jeSfrg37HG