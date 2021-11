Autumn Nations Series. Jaminet, l'envol du Flament, France/Argentine a électrisé les réseaux sociaux

Le match du XV de France face à l'Argentine ce samedi soir au Stade de France dans le cadre de l'Autumn Nations Series a fait vibrer les réseaux sociaux.

Retour au Stade de France 🏉🤩🔥 après quels mois sans spectateurs

2 fév 2020 🇨🇵🇬🇧

6 Nov 2021 🇨🇵🇦🇷 #FRAARG 🔥 pic.twitter.com/YrN0ixIntq — Nils Lesieur (@Nils_Back) November 6, 2021

"Les argentins perdent bcp de matchs ces derniers temps" pr info ils jouaient contre les meilleures équipes du monde: NZ AFS AUS ... #FRAARG pic.twitter.com/5bWZt7gv5v — Charles Nastorg (@CharlNastorg) November 6, 2021

@cecilegres : « la France a gagné le toast »… c’est l’heure de l’apéro ? #FRAARG — Jippy (@jpmaes) November 6, 2021

Moi face à la nouvelle moustache de Ntamack #FRAARG pic.twitter.com/o0l2IbcD0M — Claire (@claire_dmc) November 6, 2021

Cette Marseillaise a cappella 😍 #FRAARG — Viktor (@DaireViktor) November 6, 2021

Par contre, on dirait le XV de la Gendarmerie avec ces maillots là #FRAARG — Greg (@gregsenprovence) November 6, 2021

CHAMPION DU MONDE ! 3-0 November 6, 2021

#rmclive #FRAARG

Aller hop on siffle la fin du match svp!! — XaxaNapoli (@Reyvax77) November 6, 2021

« France, 3 … » LA BASCULE !!! #FRAARG — Moscato Kikadi (@MoscatoKiKaDi) November 6, 2021

Baille il est arrivé à 315,6 km/h — greub🐑 (@greub1) November 6, 2021

C'est pas possible ces maillots. Ou est passée la classe à la française ? #FRAARG — Her odo (@her_odo) November 6, 2021

Arrête de faire le beau le 14 tu vas prendre une marmitte #FRAARG — Tls (@ceg_fr) November 6, 2021

Qu'est-ce qui est plus ridicule qu'un ailier qui vient chambrer suite à une mêlée conquérante ? — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) November 6, 2021

Un chambrage dès les 5 premières minutes de match. Pas de doute c'est bien un France-Argentine 😉 #FRAARG — Adn L'Atomique Cannabis ☢ (@AdnLAtomique) November 6, 2021

La sécurité du Stade de France aurait déjà maîtrisé un grand chauve dans le public qui menaçait de faire son entrée sur le terrain en criant DISCIPLINE DISCIPLINE #FRAARG — FAITBIEN (t'sais lire ?) Galthié (@FaitbienGalthie) November 6, 2021

Pour l'instant, c'est le jeu de dépossession dans toute sa splendeur 😏#FRAARG — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) November 6, 2021

Lavanini a toujours pas pris de jaune. C’est beau.#FRAARG — Derf (@fred_dvx) November 6, 2021

On doit cependant souligner le niveau de courage (ou d'inconscience) d'un adversaire d'Antoine Dupont qui vise les pommettes en adamantium du demi de mêlée avec son coude. — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) November 6, 2021

Ils sont bien dans le match les Argentins mais il ne faut pas que les Bleus craquent mentalement ! #FRAARG — Mickaël TORDJMAN 🇫🇷 (@TordjmanMickael) November 6, 2021

« Les Argentins fidèles à leur réputation , féroces et pénibles «



Ah merde !

C’est vrai c’est chiant ces équipes qui nous empêchent de jouer notre beau rugby #FRAARG — RugbyC🏉mics (@GenussSpass) November 6, 2021

2h de préparation de pénalité pour ça 😂 — Parce Que Toulon !!! (@parcequetoulon) November 6, 2021

Mais c'est quoi ce contre ? Jalibert... Quelle erreur et essai argentin. #FRAARG — Dominique Artus (@DOM2912) November 6, 2021

Et ben, moi qui me faisais une joie d'enfin pouvoir me caler devant un match pour dépolluer les neurones... Vivement que les matchs des équipes féminines soient programmés en soirée #FRAARG — Shadocks (@Shadocks) November 6, 2021

"Jaminet fait parti de ces gds buteurs dont l'EDF avait besoin" Jalibert, Ntamack, Ramos, Serin apprécieront #FRAARG pic.twitter.com/euvf7GZbVJ — Charles Nastorg (@CharlNastorg) November 6, 2021

On ronfle en attendant que Dupont nous sorte une Duponterie #FRAARG — Greg (@gregsenprovence) November 6, 2021

Bon vieux match de top 14 ptdr#FRAARG — Maxence Gevin 🇫🇷🇦🇲 (@MaxenceGevin) November 6, 2021

Ok donc le plan de jeu c’est « donner le ballon à Dupont et voir » #FRAARG — ⚜️El Carlito del Kamara ⚜️ (@carlito_kamara) November 6, 2021

Le match attendu // le match qu’on a : #FRARG pic.twitter.com/FTYGpRKg5B — FRW - France 🏉 (@FRW_France) November 6, 2021

Faites rentrez Danty sortez Jalibert. Un punscheur nous ferait du bien (et un gros plaqueur) RIP à toutes langues qui voulaient associer Ntamack-Jalibert 🤣#FRAARG — Tom07 (@Tom0719485707) November 6, 2021

Je me demande pourquoi les Argentins détestent le monde entier alors qu’on sait même pas les placer sur l’Afrique #FRAARG — Boukercha Oussama (@OussamaBouk) November 6, 2021

Les Argentins, ils font pareil à TOUT le monde, ils se font éclater par TOUT le monde et nous on tombe encore dans le panneau... #FRAARG #AutumnNationsSeries #FRAvARG — Goulixx ❤️🖤⭐⭐⭐⭐⭐ (@GouLiiXx) November 6, 2021

France are the definition of a YOLO side — Brian Mujati (@MujatiBrewing) November 6, 2021

Galthié est coiffé comme le doc #FRAARG pic.twitter.com/bmEW5RGV0s — Da Ros Sébastien (@DaRosSbastien1) November 6, 2021

Vous pouvez repasser 100 fois sa chistera on oubliera jamais le contre aux 22 #FRAARG — Boukercha Oussama (@OussamaBouk) November 6, 2021

Jalibert qui concentre toutes les attaques des argentins pendant ce temps le petit Flament pour son premier match marque un essai 😎#FRAARG — Guillaume (@Guimac27) November 6, 2021

J'étais en train de me dire que la solution ne pourrait venir que des avants... Et Flamand a deboulé 🙂#FRAARG #FRAvARG pic.twitter.com/Yg5D6c9ZXz — Goulixx ❤️🖤⭐⭐⭐⭐⭐ (@GouLiiXx) November 6, 2021

OK, now that's how you score a try!

Damnnnn France! 😲#FRAARG pic.twitter.com/pFzL0feIPG — Mat Roff 🦀 (@MatRoff) November 6, 2021

Faut être un ennemi du jeu à quel point pour chercher un pauvre en avant 1 minute avant pour annuler cet essai?#FRAARG — Pyody (@pyody63) November 6, 2021

L'arbitre qui demande au TMO si le coup d'envoi de la première mi-temps a bien fait 10 m. — greub🐑 (@greub1) November 6, 2021

« Est-ce qu’on peut revenir y a 30 minutes j’ai un truc à vérifier » — Parce Que Toulon !!! (@parcequetoulon) November 6, 2021

L’arbitre cherche à savoir si le toss a bien été respecté pour annuler ou non l’essai #FRAARG — FRW - France 🏉 (@FRW_France) November 6, 2021

Dérive de la vidéo contre l'esprit du jeu... Quel qu'ait pu être le sens. #FRAARG — Benoit Deschodt (@DESCHODT) November 6, 2021

Les argentins quand ils voient un français ballon en main 😳 #FRAARG #AutumnNationsSeries pic.twitter.com/98QQpIu6Rj — Eyraud l'omelette ! (@Theotho31) November 6, 2021

Je suis désolé. Mais Dupont est probablement l’un des meilleurs joueurs du monde.



Mais ce n’est pas un capitaine. C’est un costume qui ne lui va pas. Mais à qui refiler ce costume ? Fickou ? Pourquoi pas. #FRAARG — Jean Becker (@Beckerjean) November 6, 2021

On est quand même pas encore champions du monde. #FRAARG — i_tweet (@i_Tweet7) November 6, 2021

On prend trois heures pour chercher un en-avant discutable, mais on ne prend pas trente secondes pour vérifier un plaquage à la tronche d'un Argentin. 😏#FRAARG — Renvoi aux 22 (@Renvoiaux22) November 6, 2021

On les siffle quand les placages hauts ? #FRAARG — Fichoux_x (@FichouAdrien) November 6, 2021

Et sur Penaud pas de vidéo ??? #FRAARG — JB Plantin (@jbplantin) November 6, 2021

Jalibert qui débloque deux passes clés, deux essais #FRAARG — Rakinho (@CressleSang) November 6, 2021

Quand on commence bien on finit mal et Quand on finit bien on commence mal … 🧐 #FRAARG Un Doliprane pour Galthier svp — Fred (@FredGoodson) November 6, 2021

L’arbitre refuse l’essai de Mauvaka pour l’en avant de Jaminet il y a 15 minutes. #FRAARG — Michel Ricard (@MichelRicard_) November 6, 2021

Très rare célébration d'essai dite 'de la crampe'.#FRAARG — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) November 6, 2021

Commentateurs "les arbitres ont été parfaits ce soir" #FRAARG pic.twitter.com/Pc6LH9mlbn — Charles Nastorg (@CharlNastorg) November 6, 2021

C’est bien, le #XVdeFrance a gagné ce #FRAARG. Mais en jouant comme ça contre les @AllBlacks… autant se faire sodomiser à sec. Ça fera moins mal. — Jean Becker (@Beckerjean) November 6, 2021

On a eu peur ce soir mais la victoire est la au bout ! #FRAARG #rugby — urbanisticus (@urbanisticus) November 6, 2021