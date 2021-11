Rugby. France-All Blacks. Woki vs Retallick : l'élève face au maître !

À l'aube de la confrontation entre la France et la Nouvelle-Zélande, focus sur l'un des duels de ce match : Brodie Retallick, face à Cameron Woki.

Plus qu'une journée ! Samedi soir, la France et la Nouvelle-Zélande s'apprêtent à s'affronter dans un match qui s'annonce palpitant. D'un côté, les All Blacks, quasiment imbattables et dieux du rugby, et de l'autre, la France, emmenée par une génération dorée qui voudra certainement prouver au monde entier de quoi elle est capable. Si le duel Smith/Dupont fait déjà saliver tous les fans de ce sport, une autre confrontation va avoir lieu, entre une légende vivante du rugby, et un jeune pétri de talent : Brodie Retallick vs Cameron Woki.

RUGBY. La composition de la France avec Woki en 4, Ntamack en 10 et Jaminet en 15 face aux All Blacks