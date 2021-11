Autumn Nations Series. Les pronos de la rédaction pour France/All Blacks : la fessée ou le succès ?

Découvrez les pronostics des rédacteurs du Rugbynistère pour le choc entre l'équipe de France de rugby et la Nouvelle-Zélande dans le cadre de l'Autumn Nations Series.

VIDEO. En 2000, les Bleus de Galthié et Lamaison s'offraient les All Blacks d'Umaga à MarseilleLa France attend une victoire des Bleus face aux All Blacks à la maison depuis 21 ans ! Une éternité ! Les hommes de Galthié vont-ils mettre fin à cette série samedi ? Découvrez les pronostics des rédacteurs du Rugbynistère :

Théo

Samedi, c’est probablement LE match de la tournée, de l’année, que dis-je du mandat de Fabien Galthié qui nous attend ! La France, nation la plus prometteuse de la planète, face à l’ogre néo-zélandais, quoi qu’on en dise toujours capable de passer 30 points à n’importe quelle équipe dans un bon jour. Justement, la clé résidera probablement là : en la capacité des Français à faire que ce n’en soit pas un pour les Blacks. Pour ça, pas de secret : possession, pragmatisme et énorme agressivité ; les Irlandais ont montré la voie samedi dernier à Dublin. Pour cette rencontre, outres les absences déjà connues de part et d’autre, les hommes en noir devraient aussi retrouver leur patron Aaron Smith en 9, et cela n’aidera en rien les Tricolores dans leur plan. Néanmoins, on est sûr que les partenaires d’Antoine Dupont sont prêts mentalement et vont sortir un match grandeur nature, en exploitant pleinement leurs capacités. Espérons que le banc (Bamba, Taofifenua, Jalibert…) les aident à tenir la distance en fin de match. En tout cas, on sent nos Bleus capables de réaliser cet exploit. Score final : 24 à 20 pour les Français.

Jules

Cet énorme choc face à la Nouvelle-Zélande va très certainement donner un match d'une rare intensité. Malheureusement, je vois les All Blacks revanchards l'emporter ce samedi au Stade de France. La France trop peu convaincante lors des deux premiers tests manquent de repères notamment chez les trois-quarts. Le triangle d'arrière français me semble un peu trop friable par rapport à celui des Néo-Zélandais. 27-18 pour les Blacks.

Louis

Que l’on soit clair, malgré les doutes, l’équipe de France élèvera considérablement son niveau de jeu face aux Blacks. C’est une certitude. Reste à savoir si cela sera suffisant pour battre l’une des meilleures équipes du monde. Les hommes de Fabien Galthié devront se montrer intraitable en conquête et dans le jeu au sol. Mais également au centre du terrain où la moindre petite erreur défensive se paiera cash. On l’a bien vu contre les Irlandais. Privés de ballons, les Néo-Zélandais se sont nourris de miettes pour inscrire leurs essais. Et le match aurait bien pu basculer sur cette réalisation refusée à Akira Ioane. Malgré leur force de frappe et leur facile victoire au Rugby Championship, je trouve néanmoins les Blacks légèrement en dessous de leur niveau d’il y a 3-4 ans. En plus de cela, ils arriveront en France émoussés, puisqu’ils jouent ensemble depuis début juillet, soit 4 mois et demi ! En revanche, les partenaires de Sam Cane sont encore au-dessus de la plupart des équipes mondiales excepté l’Afrique du Sud qui me paraît aussi solide dans son registre. Je vois donc un match accroché, plaisant, les Bleus livrant une copie quasi parfaite. Malheureusement, à la fin, ce sont les Blacks qui gagnent. Victoire de la Nouvelle-Zélande 30-28.

Alexis

Malgré un début de tournée parfois brouillon, je vois les Français élever leur niveau de jeu samedi. Je m’attends à un beau match, avec de très beaux essais, et du jeu. Mais pour autant, je ne vois pas la Nouvelle-Zélande perdre de nouveau. Même si ça leur est déjà arrivé bien sûr, je pense que nous n’arriverons pas à les battre, après leur défaite face à l’Irlande. Je vois une victoire des Blacks sur le score de 30-22, qui se dessine en début de seconde période. J’espère me tromper.

Baptiste

La tournée d'automne du XV de France a été poussive pour l'instant : c'est pour cela qu'il ne faut pas exclure un exploit face à la Nouvelle-Zélande samedi soir. Les All Blacks, battus à la régulière par l'Irlande, auront les crocs et viendront à Paris avec la ferme intention de gagner. Une excellente préparation pour le match d'ouverture de la coupe du monde 2023. L'objectif ultime de ces trois matchs est le dernier pour les Bleus. Je crois donc qu'il ne faut pas apporter énormément d'importance aux deux premiers matchs et considérer que la préparation française a été axée de manière à arriver à un pic de forme samedi soir. Les victoires contre l'Argentine et la Géorgie arrivaient aux termes de semaines de travaux intensifs, où les résultats d'une telle préparation ne se font pas ressentir tout de suite. Il en va de même pour les Néo-zélandais qui se préparent à partir en guerre face aux Français depuis leur arrivée en Europe. Le match sera donc serré, et dans le sillage d'un Antoine Dupont des grands soirs, je vois les Français tenir la dragée haute à leur adversaire, mais échouer d'un rien au tableau d'affichage. Nouvelle-Zélande par moins d'une marque.