VIDEO. En 2000, les Bleus de Galthié et Lamaison s'offraient les All Blacks d'Umaga à Marseille

Retour sur la dernière victoire du XV de France sur la Nouvelle-Zélande sur le sol français. C'était en novembre 2000 grâce à un énorme Lamaison.

Le XV de France a forgé sa légende grâce à des victoires de prestige face aux meilleures nations du rugby. Et notamment contre la Nouvelle-Zélande. Et la dernière victoire tricolore en test de novembre face aux Kiwis remonte à l'an 2000. Les hommes de Bernard Laporte avaient dompté les All Blacks à Marseille, dans un match de légende. Retour sur cette rencontre.