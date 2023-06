POINT TRANSFERTS. Top 14/Pro D2. Un All Black à Toulouse, une pépite au Racing 92, Patchell en Pro D2 ?

Bien que sa signature n'ait pas été officialisée par le Stade Toulousain, le nom du pilier des All Blacks Nepo Laulala revient avec insistance du côté d'Ernest-Wallon. Les médias locaux ont annoncé son départ pour l'étranger. Il devrait remplacer son compatriote, Faumuina après la Coupe du monde. TRANSFERT TOP 14. Toulouse conserve finalement Elstadt, et prolonge un de ses jeunes prometteurs !

Notez que si Toulon aimerait faire venir Melvyn Jaminet, Toulouse compte sur l'arrière international. Il est toujours sous contrat pour deux ans.



Selon la presse sud-africaine, le club francilien aurait recruté pour les trois prochaines saisons le 3e ligne prometteur du Kingswood College Shingirai Manyarara.

