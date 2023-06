TRANSFERT TOP 14. Toulouse conserve finalement Elstadt, et prolonge un de ses jeunes prometteurs !

Dans la ville Rose, quelques rumeurs voyaient déjà Rynhardt Elstadt s'en aller pour son pays natal à l'issue de la saison. Que nenni, le flanker sud-africain portera bel et bien les couleurs de Toulouse.

Elstadt reste à une certaine condition

Moins utilisé en cette fin de saison, mais membre important de l'effectif toulousain, le solide troisième ligne sud-africain était en fin de contrat cette saison. Néanmoins, en cette année coupe du monde, le Stade Toulousain va devoir se bâtir une seconde équipe, taillée pour le Top 14 exclusivement ! Pour cela, Mola et son staff attendent l'arrivée de Léo Banos qui est prêté par Mont-de-Marsan, pour la durée de la compétition internationale. Cependant, avec Tolofua et Youyoutte qui partent à Toulon, le poste de troisième ligne se fragilise, en sachant que Willis, Jelonch certainement, et Cros seront de la partie. De ce fait, et selon La Dépêche, Elstadt restera en Garonne, en tant que joker coupe du monde, pour une durée de quelques mois seulement. Ce dernier, qui est arrivé il y a 6 ans, et qui a disputé 123 matchs avec le Stade Toulousain, s'octroie le droit de prolonger un peu plus son idylle en France, à 33 ans.

Paul Mallez prolonge pour 3 saisons

À Toulouse depuis 2019, Paul Mallez a gravi les échelons pour réussir à signer son premier contrat professionnel. International moins de 20 ans et champions du monde en 2019, le jeune pilier droit compte 18 matchs avec l'équipe première du Stade Toulousain, dont 9 cette saison pour 2 titularisations. Le club a décidé d'envoyer Mallez se faire la main en ProD2, du côté de Provence Rugby, afin de s'aguerrir et de revenir dans la Ville Rose avec de l'expérience. En plus de cela, le All Black Nepo Laulala (46 sélections, 32 ans) débarque à Toulouse en remplaçant au poste pour poste Faumuina, ce qui laisse donc Joël Merkler et David Ainu'u se partageaient une place sur le banc.

