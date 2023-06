RUGBY. TOP 14. Sam Whitelock, légende All Black signe en terrain connu

La légende vivante des All Blacks, Sam Whitelock, jouera à Pau la saison prochaine ! Un choix pas si surprenant…

La Section Paloise a quelque chose en plus ! Comment un club qui frôle la relégation parvient à attirer un joueur comme Sam Whitelock (34 ans) jusqu'en 2025 ? S'il fallait le présenter, le golgoth c’est 2,03 mètres pour 120kg, un palmarès hors normes (Champion du Monde 2011, 2015 / Vainqueur du Rugby Championship 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 / Vainqueur du Super Rugby 2017, 2018, 2019), et une expérience unique (179 matchs avec les Crusaders et 143 sélections avec les All Blacks). Rien que ça ! Il rejoindra le Top 14 après la coupe du monde en France.

Ce n’est pas la première fois que Pau ferre un gros poisson à la fougère argentée. Souvenez-vous le 14 décembre 2015 lorsque la légende Conrad Smith (94 sélections) foule le sol du sud de la France pour la première fois. La Section Paloise est alors tout juste promue de Pro D2. Recruté par son compatriote Simon Mannix, alors entraîneur de Pau, il fait rentrer la Section dans une nouvelle dimension. Dès sa deuxième saison dans l’élite, le club bute à seulement deux points des phases finales, même constat pour la troisième et dernière année de Conrad Smith.

Nombreux sont les All Blacks à avoir porté le maillot vert et blanc, en voici quelques-uns : Colin Slade (21 sélections), Jamie Mackintosh (1 sélection), Benson Stanley (3 sélections) ou Tom Taylor (3 sélections).

Tout pour réussir

Conrad Smith aura permis à Pau de se stabiliser en Top 14, peut-être que Sam Whitelock lui parviendra à décrocher le 4ᵉ Brennus de l’histoire du club. La route qui y mène semble longue et sinueuse, mais avec un tel joueur qui sait ? Tout est possible. D’autant que le deuxième ligne All Black ne débarque pas dans l’inconnu. En signant à la Section Paloise, il retrouve son frère Luke Whitelock. Le troisième ligne international (8 sélections) avait rallié le Béarn lors de la saison 2019/20 et compte aujourd’hui 57 apparitions. Une histoire de famille centrale dans la signature de Sam, le double champion du monde le dit lui-même :

J’ai hâte de découvrir le rugby en France et de faire face à ce challenge. C’est génial de pouvoir jouer avec mon frère dans la même équipe et non pas l’un contre l’autre. Nous sommes impatients avec ma famille de découvrir la culture française et d’apprendre la langue.

Pour son futur coach, Sébastien Piqueronies, l’arrivée de Sam Whitelock est une aubaine : “Si notre projet est basé sur un effectif jeune et prometteur, nous avons toujours souhaité l’encadrer de joueurs expérimentés. Un de plus nous rejoint et pas des moindres. L’expérience, la dureté, le professionnalisme et l’esprit compétiteur qui animent Sam vont beaucoup apporter au sein du club”.

Une telle recrue n’est pas sans rappeler les arrivées de Kaino à Toulouse ou de Dan Carter au Racing. Les deux joueurs ont débarqué en Top 14 (Carter pour la deuxième fois) à plus de 33 ans comme Whitelock. Ils ont fait les beaux jours de leurs clubs durant trois saisons. Certes, le contexte n’est pas le même, mais nul doute que Whitelock n’est pas venu en préretraite et voudra faire aussi bien que ses illustres compatriotes.