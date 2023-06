TOP 14. TRANSFERT. Toulon sur le point de s’offrir un international écossais

Après Ribbans, Tolofua et Fainga'anuku, Toulon serait sur le point de s'offrir un autre international. Son nom ? Ben White, sélectionné à 14 reprises avec l'Écosse.

Si ce samedi, le Top 14 édition 2022-2023 a rendu son verdict avec la victoire du Stade Toulousain face à La Rochelle, la plupart des autres clubs de l'élite préparent la saison prochaine. À commencer par le RCT, qui s'active de plus en plus sur le marché des transferts. En effet, selon Rugbyrama, Toulon serait sur le point de s'offrir le demi de mêlée international Ben White (25 ans, 14 sélections). Titulaire lors du dernier Tournoi avec l'Écosse, l'actuel joueur des London Irish est à la recherche d'un point de chute, comme la totalité des joueurs de ce club. Une excellente affaire donc pour l'équipe varoise, qui est à la recherche d'un numéro 9 depuis plusieurs semaines pour remplacer Benoît Paillaugue, en partance pour le MHR. De ce fait, l'ancien joueur de Leicester devrait se partager le poste avec Baptiste Serin et Jules Danglot la saison prochaine, lui qui ne débarquera sur la Rade qu'après la Coupe du Monde.

RUGBY. TRANSFERT. Top 14. Un talentueux All Black en route vers Toulon ? Ça CHAUFFE !Après Ribbans, Tolofua et Fainga'anuku, c'est donc un quatrième international qui va poser ses valises dans le Var la saison prochaine. Un recrutement qui met l'eau à la bouche, d'autant que les dirigeants du RCT ont également su convaincre d'autres bonnes pioches, comme Esteban Abadie, Yannick Youyoutte, ou encore Enzo Hervé. De quoi espérer une saison prochaine mieux réussie d'un point de vue national, pour cette équipe de Toulon qui peine à retrouver les phases finales du Top 14. Mais avant cela, le triple champion d'Europe devra encore combler quelques manques au niveau de son effectif, à commencer par le poste d'arrière, plutôt dégarni depuis les départ annoncés de Kolbe, Salles et Cordin. Pour rappel, le RCT a terminé la saison à la 7ème place, à seulement deux petits points de Bordeaux, dernier qualifié pour les phases finales.

