TRANSFERT. Le All Black Jack Goodhue en route vers le Castres Olympique la saison prochaine !

Coup de tonnerre dans le Tarn ! Selon les informations de Rugbyrama, le CO a réalisé une des meilleures opérations sur le marché des transferts en recrutant le centre des All Blacks Jack Goodhue !

Joueur de prestige

Certainement méconnu du grand public, Jack Goodhue est une véritable star dans le pays du long nuage blanc ! Adepte de la coupe mulet, qui lui a fait une bonne réputation sur les terrains des quatre coins du monde, Jack Goodhue est surtout un sacré joueur. Avec les Kiwis, le centre polyvalent (12 ou 13) compte 18 sélections, dont la participation à la dernière Coupe du monde ! Depuis 2017, Goodhue joue pour la franchise des Crusaders, avec qui il a pris part à 79 matchs au total. Cette saison, le centre a joué 10 matchs, pour 7 titularisations. Champion du monde u20 en 2015, Jack Goodhue a ensuite participé au circuit mondial de rugby à 7 avec la Nouvelle-Zélande, lors de deux étapes américaines. Néanmoins, c'est avec la grande équipe des All Black que le natif de Whangarei s'est fait connaitre. Il rejoint l'équipe de Steve Hansen, qui le prend sous son aile et fait de lui son centre titulaire immédiatement ! Il compte 19 sélections, et 18 dans la peau d'un titulaire, pas mal non ? Au même moment, Goodhue était en concurrence avec Ryan Crotty, Sonny Bill Williams, Anton Lienert-Brown ou encore Ngani Laumape. Son style ultra-complet, avec une technique individuelle au-dessus de la moyenne et un gabarit avantageux (1m87, 100kg), on fait de lui un des meilleurs centres de la planète.

Un recrutement de taille

Pour le CO, nul doute que cette recrue soit, de loin, la meilleure du mercato ! Le Néo-zélandais va alors rejoindre son compatriote, Abraham Papali'i, en provenance de Brive ! Ensuite, en troisième ligne, Yann Peysson et Romain Macurdy sont également attendus dans le Tarn, tout comme le talonneur Loris Zarantonello. Derrière, Pierre Popelin vient remplacer le départ d'Urdapilleta, et Hulleu débarque en provenance de Vannes.

