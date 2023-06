TRANSFERT. Et si la Corrèze était le nouveau point de chute de Xavier Garbajosa ?

Récemment remercié à Lyon après une année riche en émotion, et en résultat, Xavier Garbajosa se retrouve désormais sans club, mais pour combien de temps ?

Un départ malgré de bons résultats

Cette année, le LOU a signé l'une de ses plus belles saisons en Top 14, avec une honorable troisième place lors de la phase régulière du championnat. Néanmoins, suite à une défaite à domicile en barrage, Xavier Garbajosa a été remercié seulement 8 jours après. L'ancien entraîneur du MHR était arrivé à Lyon l'été dernier, et n'aura visiblement pas fait l'unanimité en interne. Des cadres de l'effectif, ainsi que des membres du staff, se sont plaints du management de "Garba", qui n'était pas au goût de tous. Alors qu'il avait encore deux ans de contrat, la direction lyonnaise a préféré lui payer ses indemnités (qui s'élèveraient à hauteur de 500 000 euros selon LeProgrès), plutôt que continuer l'aventure avec lui. Reste à savoir maintenant si ce dernier va se relancer, après deux échecs consécutifs.

Brive, une réelle option ?

Cette année, Brive n'a pas connu la meilleure saison de son histoire et la descente en Pro D2 a précipité le départ de 21 joueurs de l'équipe professionnelle. En plus de cela, le CAB n'a pas bouclé son mercato, que ce soit au niveau des joueurs comme du staff. Aux côtés de Patrice Collazo, Arnaud Méla reste en place pour s'occuper de la touche, tandis que Jean-Baptiste Péjoine n'a pas été prolongé après 23 saisons passées au club. Ce dernier était en charge des trois quarts et de l'attaque corrézienne. Ce départ entraîne alors la venue d'un nouvel entraîneur, afin de consolider l'encadrement briviste avant le prochain exercice. S'il était question de l'ancien joueur Régis Lespinasse, qui s'occupe des jeunes du club, cette piste a pour autant été écartée récemment. Mais alors, Xavier Garbajosa pourrait-il venir aider son ancien binôme en Corrèze ? Eh oui, Collazo et "Garba" se connaissent très bien, et ont travaillé main dans la main à La Rochelle de 2014 à 2018. Les deux hommes amèneront les Maritimes jusqu'en demi-finale de Top 14, après une première place lors de la saison 2016-2017, et seront alors nommés meilleur staff d'entraîneurs du Top 14. La situation actuelle du club pourrait être le moment idéal de reformer le tandem et tenter de faire remonter Brive dans l'élite. Simples rumeurs dans les travées d'Amedée Domenech ou réelles spéculations, le CAB devrait annoncer le successeur de Péjoine dans les prochains jours.

