RUGBY. Pourquoi cette finale de Top 14 est une très bonne chose pour le XV de France en vue de la Coupe du monde ?

Les joueurs du Stade Toulousain et du Stade Rochelais vont retrouver le XV de France en vue de la Coupe du monde après une finale riche en émotions et enseignements.

La finale du Top 14 version 2022/2023 a rendu son verdict samedi. C'est finalement le Stade Toulousain qui a soulevé le bouclier de Brennus face à des Rochelais inconsolable. Un match au sommet à quelques semaines du coup d'envoi de la Coupe du monde qui pourrait très bien servir au XV de France dans sa quête de titre mondial. Pour rappel, une grande partie des titulaires tricolores étaient présents sur la pelouse de Saint-Denis le week-end dernier. Premier enseignement, personne n'a été blessé. Du moins sérieusement. Le staff mené par Fabien Galthié avait de quoi s'inquiéter avant ce choc avec plusieurs titulaires bleus sur le pré à commencer par les deux capitaines Antoine Dupont et Grégory Alldritt. S'il y a sans doute eu quelques ecchymoses à déplorer au vu de l'intensité physique. Il n'est rien qu'un peu de repos et de bons massages ne puissent faire disparaître. Le sélectionneur pourra donc compter sur tous ses meilleurs joueurs pour entamer la préparer au Mondial. FINALE TOP 14. La presse française et mondiale glorifie la ''déflagration'' toulousaine Ntamack et pleure l’échec de La Rochelle

Des Toulousains en confiance

Mais au-delà des corps, cette finale et son résultat pourraient avoir un effet bénéfique sur les internationaux tricolores. A commencer par les Toulousains qui, une fois le titre fêté comme il se doit, seront remontés comme jamais pour représenter leur pays. Galthié va en effet retrouver des joueurs dans un excellent état d'esprit. Certes, peut-être un poil fatigués par ces mois de compétition acharnée, mais reboostés moralement par ce trophée décroché dans l'adversité. Ntamack et autres Toulousains sélectionnés savent qu'ils auraient très bien pu être assis sur la pelouse pendant que leur adversaire du soir soulevait le bout de bois. Mais ils ont réussi à rester au contact et à faire basculer la rencontre en fin de partie. TOP 14. EDITO. Romain Ntamack, ou quand le génie l'emporte sur l'enjeuUn scénario qui n'est pas sans rappeler celui des matchs entre le XV de France et l'Australie ainsi que face à l'Afrique du Sud en novembre dernier. Des rencontres que les Tricolores auraient pu perdre. Mais, et pour reprendre les mots du sélectionneur à l'époque, ils ont "refusé la défaite" après l'avoir regardé dans les yeux. Samedi soir, les Toulousains ont également vu la défaite de très près. Mais ils n'ont rien lâché. Les leaders n'ont pas cédé à l'affolement, l'image d'un Romain Ntamack qui aurait pu s'effondrer après ses deux erreurs en fin de partie. Mieux, il a gardé la tête froide et fait preuve de lucidité et de talent pour marquer l'essai de la victoire. Si la France se retrouve dans une situation compliquée lors de la Coupe du monde, nul doute que cette expérience glanée pendant la finale leur sera bénéfique. VIDEO. Stade Toulousain. Après avoir plaqué à tour de bras, Willis se met au karaoké pour fêter le titre !

Des Rochelais revanchards

En face, les Maritimes vont très certainement avoir du mal à digérer ce revers. L'encadrement du XV de France va donc avoir du travail dans ce domaine pour les aider à basculer sur le Mondial. On ne peut pas dire que cette défaite sera un mal pour un bien. Cependant, elle peut servir aux Tricolores rochelais. Ils ont gouté à la joie de remporter deux titres de rang en Champions Cup avant de connaître une énorme désillusion. Ce n'est très certainement pas la seconde émotion qu'ils veulent ressentir dans quelques semaines devant les supporters français. Surtout s'ils atteignent la finale de la compétition. RUGBY. Le XV de France privé d'Antoine Dupont pour le 6 Nations 2024 ?En bon compétiteurs qu'ils sont, ils seront sans doute animés par un esprit de revanche par rapport à cette finale perdue. Quel meilleur moyen de faire passer le goût amer de la déception qu'en buvant une bonne bière dans le trophée Webb Ellis ? Mais avant cela, il faudra faire une bonne et grosse préparation afin d'être dans les meilleures dispositions pour aller au bout. Certains auront aussi à coeur de se montrer sous leur meilleur jour pour être sélectionné voire titularisé. On pense notamment à Antoine Hastoy qui peut peut-être rebattre les cartes dans la hiérarchie des ouvreurs. Bon en demie, il a été propre sans être flamboyant en finale. Ses points manqués face aux perches ont pesé dans la balance au coup de sifflet final. Il voudra très certainement prouver sa valeur. FINALE TOP 14. La dernière action de La Rochelle, une faillite collectiveAu centre, la place de Danty ne semble pas menacée au même titre que celle de Grégory Alldritt. Mais si le 3e ligne a une nouvelle fois fait tout ce qu'il pouvait pour mettre à mal la défense toulousaine, l'ancien Parisien a été plus en difficulté. Mis sous pression par Ntamack en première période, il a vu Chocobares marquer suite à son en-avant. Ses percussions ballon en main, bien que puissantes comme à l'accoutumée, n'ont pas autant pesé sur la rencontre. Il s'agit là d'un avertissement pour Danty qui aura face à lui les meilleurs défenseurs du monde dans quelques semaines. Si une totale remise en question n'est pas à l'ordre du jour, on peut néanmoins penser qu'il sera déterminé à être plus déterminant pour son équipe et qu'il va redoubler d'efforts pendant la préparation.

Des joueurs habitués aux grands rendez-vous

Au-delà du résultat, l'encadrement du XV de France va retrouver des internationaux toulousains et rochelais qui auront accumulé encore plus de vécu commun. Mais aussi une expérience supplémentaire des grands rendez-vous et des matchs couperets. A commencer par les Rochelais qui ont joué cinq finales depuis 2019 avec deux titres européens au bout. Ils peuvent se targuer d'avoir dominé les Irlandais du Leinster à deux reprises, et qui plus est sur leur pelouse de Dublin, là où le XV de France s'était cassé les dents pendant le Tournoi. Quant aux Toulousains, ils ont glané trois titres en autant de finales jouées. Rares sont les sélections présentes à la Coupe du monde qui peuvent se targuer d'avoir dans leurs rangs des joueurs avec autant d'expérience de matchs couperets ces dernières années. Une expérience qui pourrait être déterminante dans la conquête du titre mondial.