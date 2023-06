RUGBY. Le XV de France privé d'Antoine Dupont pour le 6 Nations 2024 ?

Le capitaine du XV de France Antoine Dupont va-t-il participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec France 7 ? Il pourrait manquer le 6 Nations 2024.

Le capitaine du XV de France Antoine Dupont va-t-il participer aux Jeux olympiques de Paris 2024 avec France 7 ? Selon des informations du Parisien confirmées par RMC Sport, le Toulousain pourrait même renoncer au prochain Tournoi des 6 Nations. En effet, ce serait pour lui l'occasion d'intégrer le squad de l'équipe de France à 7 pour se préparer à l’événement dans la capitale. Mais surtout de se tester. Considéré comme le meilleur joueur du monde, le demi de mêlée du Stade Toulousain envisagerait de profiter des fenêtres internationales pour disputer deux tournois du circuit mondial de rugby 7. VIDEO. EXPLOIT des Bleus de France 7 qui s'offrent les Fidji avec un triplé de Joachim Trouabal !Plusieurs étapes de Sevens Series ont lieu à ce moment de l'année avec les tournois en Océanie fin janvier puis en Amérique du Nord fin février/début mars. Il est important pour Dupont de retrouver ses marques dans cette discipline pour laquelle il n'a plus joué depuis ses jeunes années. Dans cette optique, le joueur de 26 ans, le staff des Bleus, le Stade Toulousain et la LNR auraient entamé des discussions selon RMC. Il reste à voir si un accord sera trouvé et si Antoine Dupont sera l'une des têtes d'affiche de la sélection française aux Jeux de Paris.

En mai dernier, le sélectionneur de l'équipe de France à sept, Jérôme Daret, s'était déjà exprimé sur cette éventualité. Il ne serait évidemment pas contre la venue de "Toto" dans son équipe : "Antoine Dupont, c’est le choix numéro 1. Si lui veut faire les JO, quel entraîneur peut le refuser ? Si ça se fait, ce sera de manière intelligente et constructive. En ayant l’ambition aussi de voir si Antoine Dupont se sent bien dans ce jeu, dans cette discipline différente du XV." Il est important de souligner les différences entre le rugby à sept et à quinze, comme l'a mentionné Jérôme Daret. Rugby. Antoine Dupont aux Jeux Olympiques 2024 avec France 7 ? La réponse du sélectionneur Jérôme DaretC'est pourquoi le sélectionneur reste prudent quant à la sélection d'Antoine Dupont : "Dupont a des standards très élevés, maintenant, notre jeu est très spécifique. On l’a vu par le passé avec des joueurs comme Radradra, qui était un des meilleurs joueurs engagés aux derniers JO mais n’a pas performé. Et aussi avec Sonny Bill Williams (Nouvelle-Zélande), Quade Cooper (Australie), Juan Imhoff (Argentine), des joueurs qui sont passés complètement à côté. Les choses se travaillent, se construisent. Si Antoine Dupont veut faire les JO, il y aura discussion, et on verra…"

Antoine Dupont lui-même s'était montré très enthousiaste quant à la perspective de participer aux Jeux olympiques. Dans une interview pour le podcast "Pause", le capitaine du XV de France avait exprimé sa motivation : "Faire les JO, c'est vraiment incroyable. Quand t'es devant la télé, tu vois toutes les épreuves qui s’enchaînent. Cette ferveur patriotique, c'est tellement fort. De les recevoir à Paris, quand on voit tout ce qui est prévu". Cependant, il est conscient qu'il devra s'adapter à cette discipline différente qu'il n'a plus pratiquée depuis longtemps : "Certes, c’est le même ballon, mais pas les mêmes déplacements, pas les mêmes courses, pas les mêmes stratégies, les mêmes efforts physiques. Il y aura un temps d’adaptation, mais moi, je suis chaud en tout cas !" Rugby à 7. Antoine Dupont très très chaud pour participer aux Jeux olympiques de Paris 2024On se souvient également des performances de Nelson Épée, coéquipier de Dupont à Toulouse, sur le circuit mondial de rugby à sept. Et bien évidemment des courses folles de Gabin Villière. Des joueurs du Top 14 tels que Fulgence Ouedraogo, Rémy Grosso, Romain Martial et Marvin O’Connor ont également apporté leur aide à l'équipe de France à sept lors des qualifications pour les Jeux de Rio en 2016. Dans le cas d'Antoine Dupont, il ne s'agit pas seulement d'aider l'équipe de France à sept, mais aussi de participer pleinement au projet olympique et de décrocher une médaille, à l'image des féminines, médaillées d'argent à Tokyo. VIDEO. En excès de vitesse, Nelson Épée prend le périphérique pour déposer la défense anglaiseLe parcours d'Antoine Dupont vers les Jeux olympiques de Paris 2024 est encore incertain, mais sa détermination et son talent font de lui un candidat de choix pour représenter la France dans cette discipline. Si les discussions aboutissent, les fans de rugby pourraient avoir la chance de voir Dupont briller à la fois sur les terrains de XV et de sept, ce qui serait une véritable joie pour tous les amateurs de rugby et un honneur pour le rugby français.