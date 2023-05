Rugby. Antoine Dupont aux Jeux Olympiques 2024 avec France 7 ? La réponse du sélectionneur Jérôme Daret

Antoine Dupont rêve de participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France à 7. Et le demi de mêlée a eu droit à une réponse du sélectionneur Jérôme Daret.

On le sait, le capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont souhaite très fortement participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France à 7. Rapide, vif sur les appuis avec une vision de jeu hallucinante, le gamin de Castelnau-Magnoac a toutes les qualités nécessaires pour le rugby à 7. Et il l'a une nouvelle fois démontré ce week-end face à Bordeaux-Bègles en sortant un match sensationnel.

En tout cas, le sélectionneur de l'équipe de France à 7, Jérôme Daret a répondu à cette rumeur à Sud Ouest. Bien évidemment, il n'est pas contre la venue de "Toto" dans l'équipe. "Antoine Dupont, c’est le choix numéro 1. Si lui veut faire les JO, quel entraîneur peut le refuser ? Si ça se fait, ce sera de manière intelligente et constructive. En ayant l’ambition aussi de voir aussi si Antoine Dupont se sent bien dans ce jeu, dans cette discipline différente du XV."

Ne pas bruler les étapes

Comme l'a dit Jérôme Daret, le rugby à 7 et à XV sont deux sports bien différents. C'est pour cela que le sélectionneur se montre plutôt prudent quant à la sélection d'Antoine Dupont. "Dupont a des standards très élevés, maintenant, notre jeu est très spécifique. On l’a vu par le passé avec des joueurs comme Radradra, qui était un des top players engagés aux derniers JO mais n’a pas performé. Et aussi avec Sonny Bill Williams (Nouvelle-Zélande), Quade Cooper (Australie), Juan Imhoff (Argentine), des joueurs qui sont passés complètement à côté. Les choses se travaillent, se construisent. Si Antoine Dupont veut faire les JO, il y aura discussion, et on verra…"

Une chose est sûre, c'est qu'Antoine Dupont devra bien se préparer pour s'adapter au rythme soutenu que propose la discipline. Mais il peut demander des conseils à Nelson Epée, régulièrement sélectionné, ou même Dimitri Delibes, qui a récemment été appelé pour préparer l'étape du World Rugby Sevens Series d'Hong Kong. Mais il n'est pas le seul international puisque l'ailier de l'équipe de France Damian Penaud voulait, lui aussi, y participer. Le verra-t-on avec le maillot de France 7 ? À suivre...