RUGBY. Moriarty, Dupont, Gailleton... Ils nous ont régalés ce week-end en Top 14 !

Parmi les belles batailles livrées sur les pelouses de Top 14 ce week-end, nous avons eu du spectacle ! Nous avons sélectionné 5 joueurs qui nous ont particulièrement marqués.

Ross Moriarty, au four et au moulin

Le magnifique succès de Brive face au MHR ce week-end est en partie dû aux performances de ses recrues, en la personne de Moriarty, Bruni, mais également Nicolas Sanchez. Concernant le Gallois, qui est le dernier à avoir posé ses valises en Corrèze, il semble avoir déjà pris ses marques ! Très en vue sur chacun des matchs qu'il a joués pour Brive, il a une nouvelle fois rendu une copie quasi-parfaite. Le troisième ligne a enchaîné les tâches, cassé un plaquage et a été très efficace sur l'homme avec 100% en défense. L'international aux 54 sélections apporte une véritable plus-value à Brive, qui se réjouit de le compter dans ses rangs jusqu'en 2025.

Monsieur Antoine Dupont, s'il vous plaît

Dans une rencontre pas vraiment maîtrisée par le Stade Toulousain et marquée par une belle opposition bordelaise, Antoine Dupont a brillé, une fois de plus. Le capitaine de l'équipe de France a été décisif sur chacun des essais toulousains, et a aussi inscrit le sien suite à une percée de plus de 40 mètres. Le numéro 9 a pesé constamment sur la défense de l'UBB, et a cassé 13 plaquages, c'est le record de cette journée ! De plus, il a su se montrer très efficace dans le jeu au pied d'occupation. Bref, Dupont reste en forme internationale, à seulement quelques mois de la Coupe du monde en France.

Rugby. Top 14. Face à l’UBB, la touche toulousaine n’a pas été à la hauteur

Émilien Gailleton reste le meilleur marqueur de Top 14 !

Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Émilien Gailleton, qui n'en finit plus d'affoler les compteurs ! Pour sa première saison en Top 14, l'ancien Agenais a déjà planté 13 essais, et distance désormais Ethan Dumorthier de trois longueurs. Ce week-end face à Castres, Gailleton a marqué un doublé, lors des 20 dernières minutes, en étant replacé à l'aile. Le jeune joueur a fait parler sa vitesse lors de deux situations de pur finisseur. En plus de cela, il a aussi livré un caviar de passe décisive à Gorgadze pour le premier essai de la partie, après une chevauchée dans la défense du CO. Sans nul doute, Gailleton est l'une des révélations de cette saison.

Finn Russell en patron

Un moment écarté au profit d'Antoine Gibert, Finn Russell a retrouvé sa place de titulaire au coup d'envoi face à Bayonne. L'ouvreur de l'Écosse n'a pas déçu, et a livré une prestation de grande classe, tout en maîtrise, mais surtout en efficacité. En effet, si certains reprochent parfois à ce joueur fantasque de ne pas concrétiser toutes ses actions, ce week-end, il s'est montré chirurgical. Russell a marqué 20 points, avec un 100% dans l'exercice des tirs au but. De plus, il a aussi attaqué la ligne d'avantage comme à son habitude, et a cassé 4 plaquages tout de même. Avec un joueur d'un tel niveau, associé à une ligne de trois-quarts bourré de talents, le Racing 92 peut toujours espérer figurer parmi les six qualifiés.

Rugby Fauteuil. Les Bleus sur le toit de l’Europe pour la deuxième fois consécutive

George Moala, la valeur sûre

Toujours très efficace ballon en main, George Moala figure parmi les meilleurs centres de notre championnat depuis quelques saisons. Élément indispensable d'Urios, l'international All Black était de nouveau titulaire face à Paris. Ce dernier a été un des fers de lance de l'attaque auvergnate, et a littéralement concassé son opposant, Alex Arraté. Moala a inscrit un essai tout en puissance, un bel exploit personnel, dans son style caractéristique. Au total, il aura joué 10 duels dans lesquels il aura avancé significativement. Annoncé en partance l'été prochain, alors que son contrat prendra fin en juin 2024, Moala pourrait néanmoins rester à l'ASM la saison prochaine, pour le grand bonheur des supporters.

RUGBY AMATEUR. Résultats des 8e de Fédérale 1 et 16e de Fédérale 2 : Le Havre cartonne, l'US Salles s'exporte