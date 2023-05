Rugby. Top 14. Face à l’UBB, la touche toulousaine n’a pas été à la hauteur

Intraitables en mêlée, les Toulousains ont eu plus de mal en conquête aérienne. Les hommes de Jean Bouilhou devront ajuster la mire pour espérer briller en phases finales.

Quatre munitions vendangées en touche. Malgré de nombreux bons sauteurs (Alexandre Roumat, Richie Arnold ou François Cros) la touche toulousaine n’a pas su se montrer impériale sur ses lancers. Des erreurs qui n’ont finalement pas pesé sur le sort de la rencontre, mais qui devront assurément être gommé si le Stade Toulousain ne veut pas revivre une saison blanche.

15’ Essai de Bielle-Biarrey



Sur un lancer sans pression à la hauteur de la ligne médiane, Toulouse opte pour un alignement complet avec Meafou en relayeur pour vraisemblablement faire un ballon porté. C’est le fond de touche et François Cros qui est choisi, mais la combinaison est bien lue par le contre de Douglas qui permet aux siens de récupéré la possession. L’UBB fixe la défense locale sans réellement avancer quand après quatre temps de jeu, la charnière Lucu/Garcia renverse le jeu et lance l’offensive sur les extérieurs. Les attaquants bordelais jouent parfaitement le surnombre (4 contre 5), Pierre Bochaton déborde la défense toulousaine et sert Louis Bielle-Biarrey qui grâce à sa vitesse s’en va inscrire le premier essai bordelais. D’une situation d’attaque au milieu de terrain, les Toulousains voient leur adversaire du jour reprendre le score en main (7-10) à cause d’une touche défaillante.

22’ touche lobée

Alors que les Toulousains peinent à perforer la défense bordelaise à la hauteur de la ligne médiane, Jean-Baptiste Dubie se met à la faute dans un ruck offrant ainsi l’occasion au Stade Toulousain d’investir les 22 mètres de son équipe avec un lancer pour Julien Marchand. Une nouvelle fois, les Toulousains préparent un ballon porté avec huit joueurs dans l’alignement (dont Dupont et Retière) et Jack Willis en relayeur. L’objectif est clair, enfoncé les Girondins. C’est François Cros, en fond de touche, qui est à nouveau sollicité, mais Julien Marchand lobe tout le monde et c’est finalement son vis-à-vis Gabriel Oghre qui s’empare du ballon. Toulouse manque alors l’occasion de revenir au score (7-10).

27’ Bis repetita



Quelques minutes après la touche lobée, les Toulousains ont à nouveau l’occasion de mettre la pression sur l’UBB avec une touche dans les 22 mètres adverse. Cette fois, Marchand assure et choisit les 2,08 mètres de Richie Arnold en premier sauteur. Le groupé pénétrant est déclenché, mais bien défendu par Bordeaux qui récupère une mêlée. Dominant en mêlée, les locaux mettent la pression et obligent Lucu à trouver une petite touche à l’entrée de ses 22 mètres. Peut-être mis en confiance par son dernier lancé, Marchand retourne chercher Cros en fond d’alignement et, comme cinq minutes auparavant, lobe son sauteur et sert une nouvelle fois Gabriel Oghre qui a bien suivi. Le score reste inchangé (7-10) et Toulouse commence à gaspiller des occasions de scorer.

56’ Fièvre populaire



Mis sous pression dans leurs 22 mètres par un bon jeu au pied de Maxime Lucu les Toulousains sont coffrés, mais s’en sorte bien en récupérant une mêlée. Dominants, ils parviennent à récupérer une pénalité, une occasion d’inversé la pression. Ntammack trouve une touche sur les 40 mètres bordelais. L’ambiance du Stadium couvre l’annonce de la combinaison que Marchand est obligé de la redemander… En vain. Marchand lance en fond de touche, mais c’est Roumat en milieu d’alignement qui s’élève dans le ciel de la ville rose. L’ancien joueur de l’UBB est logiquement lobé et c’est Tom Willis qui voit le ballon lui atterrir dans les mains. C’est la dernière touche que lancera Marchand, malheureux ce soir-là, remplacé quelques minutes plus tard par sa doublure de luxe, Peato Mauvaka. Sur sa première touche, il trouve idéalement Cros en fond de touche et après une feinte de ballon porté, fixe la défense bordelaise pour envoyé à Dame Antoine Dupont venu à son intérieur.

Marchand n'était pas dans un grand soir, mais le choix d'allé en fond de touche a de multiples reprises ne l'a pas aidé. Les sauteurs ont eux plutôt réalisés un bon match : ils ont notamment volé à trois reprises des ballons sur les lancers bordelais.