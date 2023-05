TOP 14. RÉSUMÉ VIDÉO. Dupont et le Stade Toulousain s’éclatent face à l’UBB et se qualifient pour les demi-finales

Dans une rencontre d’une haute intensité, le Stade Toulousain a réussi à prendre le meilleur sur Bordeaux et se qualifie officiellement pour les demi-finales du Top 14.

VIDEO. Top 14. Vous vous souvenez de cet essai dantesque d'Antoine Dupont face à Bordeaux-Bègles ?Nous en étions quasiment certains, c'est désormais officiel : le Stade Toulousain verra les demi-finales du Top 14 pour la 4ème année de suite ! Et ce, grâce à son succès dimanche soir (31-17), face à une équipe de l'UBB qui avait pourtant mis tous les ingrédients pour faire tomber les hommes d'Ugo Mola. Très agressifs, Poirot et les siens ont même fait douter les Stadistes pendant presque une heure, en inscrivant d'ailleurs deux beaux essais dans le premier acte (Bielle-Biarrey et Timu). Mais voilà, en face, il y avait un Toulouse revanchard, qui voulait effacer le lourd revers encaissé face au Leinster il y a une semaine. Plus précis que leurs adversaires du soir, les coéquipiers de Marchand ont pu également s'appuyer sur leur facteur X pour débloquer la rencontre : Antoine Dupont. Comme d'habitude, le capitaine du XV de France a su apporter le danger sur chaque prise de balle, déstabilisant totalement une défense qui le surveillait pourtant de près. Impliqué directement sur 3 des 4 essais des Rouges et Noirs (1 essai et 1 passe décisive notamment), ''Toto'' a pris le match en main, sans que personne ne puisse l'en empêcher...

''Si on fait un match de merde, on se le dit'', les frères Willis au cœur d'un Toulouse - UBB bouillant !Trop fort pour l'UBB ce dimanche, le Stade Toulousain aurait même pu récupérer un point de bonus offensif dans les derniers instants, tant l'on sentait les visiteurs dépassés. Avec cette victoire, Toulouse reste donc le seul club du championnat à n'avoir jamais perdu à domicile cette saison. Concernant les Girondins, actuellement 6èmes, ces derniers vont devoir mettre les bouchées doubles lors des deux dernières journées, s'ils veulent se qualifier pour les phases finales. Pour rappel, les coéquipiers de Maxime Lucu recevront Pau le week-end prochain, avant de se déplacer au RCT lors du dernier match.