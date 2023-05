VIDEO. Top 14. Vous vous souvenez de cet essai dantesque d'Antoine Dupont face à Bordeaux-Bègles ?

Dimanche, Toulouse accueille Bordeaux-Bègles à Ernest-Wallon. En 2020, Antoine Dupont avait marqué de son empreinte ce match en inscrivant un essai incroyable.

En clôture de la 24ᵉ journée de Top 14, le Stade Toulousain reçoit au Stadium de Toulouse son voisin de Bordeaux-Bègles. Une équipe qui réussit aux Toulousains, car depuis la remontée de l'UBB dans l'élite du rugby français, les Rouge et Noir se sont imposés à 18 reprises pour 6 petites victoires à mettre au compteur de Bordeaux-Bègles.

Et un soir du mois de décembre 2020, alors que les hommes de Christophe Urios (encore entraîneur de l'UBB à l'époque) se déplacent à Toulouse, Antoine Dupont a décidé de montrer toute l'étendue de son talent. À l'époque, les tribunes sont vides à cause de la crise sanitaire, on n'entend que les joueurs et les coachs, une ambiance bien morose et silencieuse... Et c'est à ce moment-là que le diable est sorti de sa boite pour éclaircir cette rencontre.

L'ESSAI DE DUPONT ! 🔥



🗓️ Saison 2020/2021, l'incroyable essai de @Dupont9A en solitaire ! Ça s'est passé lors d'un @StadeToulousain / @UBBrugby, que verra-t-on dimanche soir ? 😍



Rendez-vous à 21h05 sur C8 ! pic.twitter.com/bJXRPvKuqT — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) May 5, 2023

Crochet, accélération... Antoine Dupont écœure les défenseurs bordelais

On joue la 49e minute de jeu, lorsque le demi de mêlée et capitaine du Stade Toulousain et du XV de France reçoit le ballon à 45 mètres de l'en-but bordelais. D'un premier crochet sensationnel sur Thierry Paiva, Antoine Dupont parvient à franchir le premier rideau défensif de l'UBB avant de raffuter le troisième ligne Marco Tauleigne. Le gamin de Castelnau-Magnoac a ensuite fait parler sa vitesse afin de s'offrir un face à face contre l'arrière Romain Buros. Et d'un nouveau crochet dévastateur, Antoine Dupont a littéralement brisé les reins du n°15 bordelais qui doit encore être en train de les chercher. À la réaction de Sofiane Guitoune, on savait d'ores et déjà que c'était une action de très grande classe qui montre pourquoi "toto" est un joueur pas comme les autres.