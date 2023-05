TOP 14. Et si le grand gagnant de ce Toulouse vs UBB, c’était Arthur Retière ?

Très remuant face à Bordeaux, Arthur Retière va-t-il gagner une place de titulaire pour les phases finales du Top 14. Même si son profil plaît sur le banc, la question mérite d'être posée.

Le saviez-vous ? Lors de cette belle victoire de Toulouse face à l’UBB ce dimanche soir, ce n’était que la 5ème fois de la saison qu’Arthur Retière passait 80 minutes sur le pré. Une donnée qui s’explique par les choix de coaching, bien sûr, mais aussi les nombreux pépins à répétition qu’a - une nouvelle fois - connu le gamin de Nuit-St-George cette saison. Entorse de la cheville face au Racing, grosse entaille contre Lyon… Retière a multiplié les coups du sort qui l’ont parfois empêché de pouvoir enchaîner. Ainsi, malgré 14 titularisations et 22 feuilles de match en 2022/2023, combien de matchs de l’ancien rochelais vous ont marqué cette saison ? Lui qui a souvent été aligné d’emblée dans des contextes pas forcément très simples et au milieu d’équipes assez remaniées. Ils se comptent normalement sur 3 doigts de la main (son entrée à Brive, ses matchs à Clermont et à Toulon).

Ce dimanche, l'ailier de 25 ans avait donc des fourmis dans les jambes au moment d'affronter Bordeaux dans l'enceinte du centre-ville. Et cela s'est vu sur chacune de ses prises de balles, où il a électrisé à plusieurs reprises le Stadium de Toulouse. À son actif, on comptera d'ailleurs pas moins de 9 plaquages cassés et 3 franchissements, dont un qui aboutira, quelques temps de jeu et une intervention de Dupont plus tard, au troisième essai des Rouges et Noirs. À son débit, peut de choses cette fois, alors que l'on retiendra surtout son énergie déployée tout au long de la partie. Aussi que l'explosif international (1 cape) a su jouer plus juste qu'à l'accoutumée et donc terminer la rencontre avec beaucoup moins de déchet que d'habitude cette saison. Trop souvent animé par un défi physique pas complètement adapté à ses qualités malgré un centre de gravité très bas, on a cette fois retrouvé le Retière judicieux et plein d'appuis. Tout en gardant son appétit sur l'homme et ce punch qui font de lui un joueur si difficile à mettre au sol. Ce sont d'ailleurs sa vitesse, ses appuis courts et son envie débordante qui lui ont presque toujours permis de franchir malgré la pelouse glissante du Stadium. Demandez plutôt à Maxime Lucu si les crochets du lutin toulousain (1m70) ne sont pas une horreur à défendre...

Bref, Retière avait faim, dans ce derby de la Garonne, et pourrait bien avoir marqué des points précieux au yeux du staff stadiste en vue de cette fin de saison. Qui s'il apprécie grandement sa polyvalence sur le banc (celle qui confère à Retière une place presque assurée dans les 23 toulousains lorsqu'il est sur pied) et la sureté de Mallia dans le triangle arrière, pourrait tout de même reconsidérer la place de Retière pour les phases finales, au nom de sa partie de grande qualité lors de cette 24ème journée. À moins qu'une nouvelle fois, Ugo Mola ne considère l'homme aux 32 essais en Top 14 davantage comme un impact player pour les matchs couperets. Ce qui se défend, aussi, compte tenu de son profil de puncheur à souhait. Un cas qui ne serait alors pas sans rappeler celui de Matthieu Jalibert, sous le maillot bleu...