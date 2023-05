RUGBY AMATEUR. Résultats des 8e de Fédérale 1 et 16e de Fédérale 2 : Le Havre cartonne, l'US Salles s'exporte

Les résultats des matchs amateurs de ce dimanche 7 mai sont connus. Au programme : les 8ᵉ de finale aller de Fédérale 1 et les 16ᵉ de finale aller de Fédérale.

Les phases finales des championnats amateurs nationaux continuent. Fini les barrages, place au sprint final ! Alors que les formations de Fédérale 3 sont au repos, celles de Fédérale 2 entament les seizièmes de finale de la saison 2022-2023. Globalement, les écuries connaissent des écarts au score relativement faible, à l'image des résultats serrés entre Le Rheu et Nantua ou Le Creusot et Courbevoie. Au milieu de cette course effrénée, quelques formations réalisent des prestations marquantes à l'image du Havre qui vient s'imposer avec 27 points d'avance sur la pelouse de Grand Dole. Le Havre Athletic Club rugby est la seule équipe à s'imposer avec au moins trois essais d'écarts en ce dimanche 7 mai.

Pour la Fédérale 1, aucun leader d'une des 4 poules de la saison régulière n'a réussi à gagner à l'extérieur pour ces huitièmes de finale aller. Sur la pelouse de Saint Denis, Langon a au moins pu arracher le match nul. De manière générale, seul l'US Salles a su créer l'exploit en remportant son match à l'extérieur. Sur les huit rencontres, seulement trois d'entre elles se sont terminées avec un écart égal ou supérieur à 10 points. Le plus gros carton a été réalisé par Saint Sulpice sur Lèze qui a étrillé Berre l'Étang sur le score de 24 à 05. Des premiers résultats indiquent des matchs retour avec un suspens assuré !

Sans les petits clubs ''il n'y aurait pas les équipes de France qu'il y a aujourd'hui'', Florian Grill, défenseur du rugby amateur

Huitièmes de finale aller de Fédérale 1 :

Peyrehorade 26 - 24 Chartres

Nuits Saint Georges 13 - 24 Salles

Saint Denis 15 - 15 Langon

Mauléon 13 - 10 Genève

Saint Sulpice sur Lèze 24 - 05 Berre l'Etang

Agde 35 - 22 Valence d' Agen

Issoire 28 - 23 Castelsarrasin

Mazamet 27 - 20 Annonay

Seizièmes de finale aller de Fédérale 2 :