Sans les petits clubs ''il n'y aurait pas les équipes de France qu'il y a aujourd'hui'', Florian Grill, défenseur du rugby amateur

Candidat à la présidence de la FFR, Florian Grill, président de la Ligue régionale Île-de-France, se place défense du rugby amateur et des petits clubs.

RUGBY. Mais au fait, quand le nouveau président de la FFR sera-t-il désigné ?Qui sera le prochain président de la FFR ? Pour rappel, les élections fédérales auront lieu à partir du 12 juin prochain. Pour l'heure, deux candidats ont officiellement annoncé qu'il briguait ce poste. La date limite pour le dépôt de candidature ayant été fixée au 31 mai. Patrick Buisson, vice-président en charge du rugby amateur, et Florian Grill, président de la Ligue régionale Île-de-France. En pleine campagne, ce dernier a confié via France Bleu qu'il entendait investir sur la base du rugby hexagonal, à savoir le rugby amateur qui, selon lui, est en difficulté. "Quand j'étais gamin, dans la presse locale il y avait des pages et des pages sur les boucliers du Languedoc. Il n'y a plus ça aujourd'hui. C'est ce genre de choses qu'il faut rétablir pour retrouver de la proximité et du sel, puisqu'il fait rêver les gamins comme les moins gamins, c'est-à-dire des boucliers, des championnats et la possibilité de distribuer plein de titres qui sont des aventures humaines." Il rappelle au passage que tous les internationaux qui brillent actuellement avec le XV de France ont démarré dans un petit club. Sans eux, ils n'en seraient sans doute pas là aujourd'hui. RUGBY. Antoine Dupont et Anthony Jelonch de retour à Auch ? Un rêve devenu réalitéGrill tire la sonnette d'alarme : "Aujourd'hui, on perd petit à petit des clubs. On a de plus en plus de clubs qui font forfait." Et ce, parce que le rugby français se concentre trop sur les grandes villes qui ont les moyens d'assumer un club. Le candidat à la présidence avance le fait que la Fédération ne fait pas assez pour aider le rugby amateur. Et il entend bien y remédier. "il faut investir considérablement sur le développement du rugby, sur le développement des petits clubs. Ce n'est pas uniquement par le résultat d'une belle équipe de France qu'on va réussir à développer le rugby". Il estime que les grands clubs ont un rôle à jouer dans cette démarche car selon lui, ils n'existent pas sans les petits clubs. Ils les forment les joueurs dès leur plus jeune âge avant qu'ils ne rejoignent pas la suite un centre de formation. RUGBY. Florian Grill se présente à la tête de la FFR, mais perd des précieux soutiens…