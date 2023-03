RUGBY. Mais au fait, quand le nouveau président de la FFR sera-t-il désigné ?

Le comité directeur de la Fédération française de rugby a dévoilé le calendrier des prochaines élections pour désigner le nouveau président de la FFR.

L'Equipe nous apprend ce samedi que c'est Bernard Laporte qui a remis les maillots aux joueurs de l'équipe de France vendredi soir en vue du match contre le Pays de Galles dans le 6 Nations. On sait que le sélectionneur des Bleus Fabien Galthié est très proche de l'ancien président de la FFR. Il a d'ailleurs eu une pensée pour lui après la victoire historique en Angleterre le week-end dernier. Suite à sa condamnation à deux ans de prison avec sursis pour corruption, l'ancien sélectionneur tricolore s'était mis en retrait avant de démissionner fin janvier. Depuis, un président par intérim, Alexandre Martinez, a été désigné. Cependant, de nouvelles élections vont avoir lieu pour remplacer les postes vacants du Comité Directeur lors d'un premier scrutin. Le communiqué de la Fédération explique que le second permettra d'élire le nouveau Président de la FFR "à partir de candidatures émises par les membres du Comité Directeur nouvellement complété." La date limite de dépôt des candidatures au poste de Président est fixée au 31 mai. Le scrutin aura lieu deux semaines plus tard, et c'est le 14 juin que les résultats seront dévoilés.