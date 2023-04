RUGBY. Florian Grill se présente à la tête de la FFR, mais perd des précieux soutiens…

Connu comme un fervent opposant de Bernard Laporte, Florian Grill annonce sa candidature à la présidence de la Fédération Française de Rugby.

Ce n’est pas une grande surprise pour ceux qui restent à l’affût des affaires de la FFR. Ce samedi 22 avril, Florian Grill a annoncé sa candidature à la présidence de l’instance nationale. Ainsi, il rejoint Patrick Buisson, anciennement proposé par Bernard Laporte en tant qu’intérimaire au poste. Dans cette course à la tête de l’organisation, il incarne l’opposition, faisant face au successeur désigné de l’ancien dirigeant ayant démissionné en début d’année. Au travers du collectif Ovale Ensemble, l’opposition confie une “candidature naturelle et nécessaire” dans un communiqué. Plus en détail, elle déclare vouloir répondre à deux objectifs en particulier : “préserver et soutenir l’équipe de France tout en répondant en urgence aux attentes des clubs amateurs et des bénévoles.”

En plus de la volonté de mettre en avant l’actuel président de la Ligue Île-de-France, ce communiqué présente également 12 personnes postulant aux sièges vacants du Comité directeur de la FFR. Parmi les noms attendus, quelques patronymes manquent à l’appel. En effet, Serge Blanco, Eric Champ ou encore Jean-Claude Skrela manquent à l’appel. Ces derniers avaient démissionné en janvier pour répondre à l’appel de la Ministre des Sports qui souhaitent de nouvelles élections. Malgré ces départs, de nouveaux noms font leur apparition dans la liste des nommés. On retrouve notamment l’ancien capitaine et icône du XV de France Abdelatif Benazzi.

L’intégralité des 12 hommes et femmes mis en avant par Ovale Ensemble pour intégrer le comité directeur :