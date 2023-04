Rugby. Un premier candidat officiel à la présidence de la FFR

Ce jeudi, Patrick Buisson, vice-président en charge du rugby amateur, a annoncé qu'il serait candidat pour la présidence de la Fédération française de rugby, le 12 juin prochain.

La présidence de la Fédération française de rugby est dirigée depuis début février par un président intérim, Alexandre Martinez, depuis le départ de Barnard Laporte. Ce jeudi, le vice-président du rugby amateur, Patrick Buisson, a annoncé dans un entretien accordé à l'AFP, qu'il allait briguer la présidence de la FFR, le 12 juin prochain. Aucun autre candidat ne s'est encore présenté officiellement. La date limite des candidatures est fixée au 24 avril 2023. L'ancien président de la fédération, Bernard Laporte, avait été élu en 2020 pour un deuxième mandat. Cependant, en janvier dernier, ce dernier avait démissionné de ses fonctions pour s'occuper de son procès en appel. Pour lui succéder, un référendum avait été mis en place afin de placer Patrick Buisson à la tête de la FFR. Les clubs français avaient voté majoritairement "non" à 51,06%.

Blanco et Skrela quittent Ovale Ensemble

L'opposition au sein de la FFR, Ovale Ensemble, a de son côté pris du plomb dans l'aile. Ce jeudi, Serge Blanco et Jean-Claude Skrela, qui étaient les représentants d'Ovale Ensemble élus au comité directeur, ont annoncé leur démission du collectif crée en 2017. Selon les informations de l'Equipe, Philippe Combe, Jean-Benoît Portier et Xavier Taccard les auraient suivis.Dans un communiqué publié jeudi 20 dans la soirée, Blanco et Skrela ont décidé de se présenter "à titre individuel aux élections partielles du Comité directeur de la Fédération Française Rugby, qui se dérouleront prochainement."