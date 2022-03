Rugby à 7. Antoine Dupont très très chaud pour participer aux Jeux olympiques de Paris 2024

Le capitaine de l'équipe de France Antoine Dupont n'a pas caché sa volonté de participer aux Jeux olympiques à Paris en 2024 avec les Bleus du 7.

Équipe de France. Antoine Dupont pourrait se laisser tenter par le rugby à 7 en vue des JO 2024Antoine Dupont avec l'équipe de France de rugby à 7 très bientôt ? Si le demi de mêlée des Bleus est concentré sur le Tournoi des 6 Nations et un potentiel Grand Chelem, il pourrait s'investir à fond dans le Seven en vue des Jeux olympiques de Paris en 2024. Interrogé à ce sujet dans le Podcast "Pause", le capitaine du XV de France a affirmé que participer aux JO est quelque chose qui le motive beaucoup. "Faire les JO c'est vraiment incroyable. Quand t'es devant la télé, tu vois toutes les épreuves qui s’enchaînent. Cette ferveur patriotique, c'est tellement fort. De les recevoir à Paris, quand on voit tout ce qui est prévu". Dupont ne cache pas son enthousiasme mais il n'en oublie pas que c'est une discipline différente qu'il n'a plus pratiquée depuis longtemps.

Certes, c’est le même ballon, mais pas les mêmes déplacements, pas les mêmes courses, pas les mêmes stratégies, les mêmes efforts physiques. Il y aura un temps d’adaptation, mais moi, je suis chaud en tout cas !

VIDEO. RUGBY. French Nitro ! Les essais foudroyant d'Okemba et Épée pour France 7Voir Antoine Dupont avec l'équipe de France à 7 ne va se faire sans discussions avec les différentes parties concernées : la FFR, le Stade Toulousain, les encadrements des équipes de France à XV et à 7. "Il faudra en parler mais en tout cas ma volonté y est, c'est sûr". Ce ne serait pas la première fois qu'un quinziste rejoint France 7. Récemment, son coéquipier à Toulouse Nelson Épée a fait des merveilles sur le circuit mondial. On se souvient également que des joueurs du Top 14, à savoir Fulgence Ouedraogo, Rémy Grosso, Romain Martial et Marvin O’Connor, avaient aidé les septistes à se qualifier pour les Jeux de Rio en 2016. Dans le cas de Dupont, il ne s'agit pas seulement d'aider l'équipe de France à 7, mais de prendre part au projet olympique pour aller décrocher une breloque, à l'instar des féminines, médaillées d'argent à Tokyo l'an dernier. Enorme désillusion pour les Françaises qui s'inclinent en finale des JO face aux Blacks Ferns !