VIDEO. RUGBY. French Nitro ! Les essais foudroyant d'Okemba et Épée pour France 7

Les différentes équipes de France de rugby à 7 ont posé leurs valises à Malaga et font quelques ravages dans les défenses adverses.

Avec une eau aux alentours des 15°C, les équipes de France n’ont pas eu l’occasion de se baigner dans les côtes andalouses. Malgré tout, elles ont visiblement eu l’occasion de se mouiller la nuque avant de passer aux choses sérieuses. Avec 5 essais côté filles face aux Anglaises et 6 essais côté garçons face aux Gallois, la France a réalisé une entrée en fanfare dans ce tournoi de Malaga. Du 21 au 23 janvier, les stars du jeu viennent montrer leur talent sur le sol espagnol, une première dans l’histoire du Sevens World Series. INTERVIEW. RUGBY. Entre France 7 et le Stade Toulousain, voici le phénomène Nelson Epée

Alors, comme la première impression est toujours la plus importante, deux tricolores nous ont fait l’honneur d’essais de grande classe. C’est le cas de Séraphine Okemba qui inscrit une belle réalisation en solitaire. Isolée sur son aile, la joueuse de 26 ans rentre intérieur et se joue de la défense anglaise pour aller planter le cuir. Une réalisation de grande classe et qui reste encore plus agréable face à l’éternel ennemi anglais. Score final : 33-17

INTERVIEW. Anne-Cécile Ciofani : ‘‘Je ne veux pas seulement être la meilleure joueuse du monde’’Du côté de la formation masculine, c’est Nelson Épée qui est à la conclusion. L’incontournable Toulousain est à la sortie d’une belle action collective. Un contre de toute beauté amorcé par Jordan Sepho. Ce dernier récupère le graal dans un joli contre-ruck amorcé par les Bleus à proximité de son en but. Lancé, il sert Stephen Parez. Ce dernier envoie sur orbite Nelson “Mister Nitro” Épée qui ira à dame. À l’initiative de cette action, Jordan Sepho inscrit un triplé contre les Britanniques. Score final : 38-10