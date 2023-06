VIDEO. Stade Toulousain. Après avoir plaqué à tour de bras, Willis se met au karaoké pour fêter le titre !

Après un 22ᵉ titre remporté face au Stade Rochelais, les joueurs ainsi que le staff du Stade Toulousain ont bien fêté la victoire.

Dans la nuit du 17 au 18 juin, les Toulousains ont fêté comme il se doit leur 22ᵉ Bouclier de Brennus. Obtenu au détriment de La Rochelle, ce dernier revêt d’une saveur particulière. Obtenu après un match compliqué, grâce à l’exploit de Romain Ntamack, les Toulousains ne se voyaient sûrement pas aussi beaux à trois minutes du coup de sifflet final. Mais même si La Rochelle a dominé plusieurs débats, les joueurs toulousains n’ont pas été à la ramasse. Parmi les Rouge et Noir les plus impressionnants, on retrouve l’Anglais Jack Willis. Impressionnant durant la finale, ce dernier a visiblement bien profité de la soirée qui a suivi. Sur une vidéo amateure, on peut le voir en plein karaoké, le tout entouré de plusieurs coéquipiers.

Un joueur phénoménal depuis son arrivée

Excellent plaqueur, il a été l’un des rares à refouler les hommes de Ronan O’Gara durant la première heure de jeu. Sorti à la 69ᵉ minute, il a tout de même eu le temps de faire du grabuge. Entre autres, il a été particulièrement pénible pour ses adversaires dans le jeu au sol. À la 43ᵉ minute, il gratte un ballon qui laisse un peu de répit aux Toulousains, les maritimes ayant réalisé un excellent début de deuxième période.

Dans une interview accordée à la Dépêche du Midi en avril dernier, il évoque les différences entre le championnat anglais, qu’il avait toujours connu, et le Top 14, dont il est désormais champion. Selon lui, la principale différence “est certainement l’impact physique.” Le troisième ligne développe son propos ainsi : “Il y a beaucoup de joueurs très costauds ici. Et ces joueurs peuvent évoluer dans différents styles rugbystiques : un jeu d’avant très physique, mais aussi une vivacité et beaucoup de vitesse pour jouer au large, c’est assez rapide en Top 14. Il y a beaucoup de contraste dans la façon de jouer des clubs français.” Une différence physique qui a visiblement été bénéfique pour le joueur qui n’en finit plus de surprendre au fur et à mesure de ses apparitions en rouge et noir.

Antoine Dupont qui noie Jack Willis maintenant qu’il n’en a plus besoin (et où cas où la France jouerait l’Angleterre en CDM).



Quel patriote. pic.twitter.com/MU1sx4Ou6g — Boucherie Ovalie (@BoucherieOvalie) June 17, 2023

Vrai homme du match du rugby :



Jack 'Fcking' Willis



Match de Mammouth.#STSR — Cyp (@SprinterEmerite) June 17, 2023

FINALE TOP 14. Toulouse et La Rochelle, les deux villes les plus effervescentes du rugby français ?