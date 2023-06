VIDEO. Finale Top 14. L'échange plein de respect entre O'Gara et son ''bourreau'', Romain Ntamack

Après la victoire de Toulouse en finale du Top 14 face à La Rochelle, Ronan O'Gara et Romain Ntamack ont échangé quelques mots avec beaucoup de respect.

VIDÉO. TOP 14. ''Une équipe moyenne, pas un énorme Stade Toulousain'', O’Gara amer après la finaleLes Rochelais vont avoir du mal à digérer la défaite en finale du Top 14. Face à un Stade Toulousain "moyen", pour reprendre les termes de Ronan O'Gara, les Maritimes ont vu leur rêve de Brennus et de doublé s'envoler d'une ultime percée magistrale de Romain Ntamack. Le sport peut être cruel. Et cette action est en le parfait exemple. Dominer n'est pas gagner, est les champions d'Europe, bien que dominateurs, n'ont pas su tuer le match et empêcher les Haut-Garonnais de rester au contact avant de frapper au pire (ou au meilleur) moment. Au coup de sifflet final, il y avait bien évidemment de la déception et de l'amertume dans les rangs rochelais. Il aurait difficilement pu en être autrement compte tenu du scénario. Mais aussi du respect entre deux formations qui ont dominé la saison. RUGBY. Vers une sanction record et une retraite forcée pour Sexton avant la Coupe du monde ?On a ainsi vu O'Gara discuter avec le bourreau de son équipe, Romain Ntamack. Et, contrairement à son compatriote Jonny Sexton, qui aurait eu des mots déplacés envers les arbitres après la finale de Champions Cup, le technicien rochelais a eu une discussion très respectueuse avec l'ouvreur du Stade. "C’est quelqu’un qui connait le rugby. Je l'ai regardé quand j’étais petit. J'ai essayé de lui dire que leur saison était quand même assez exceptionnelle, que ça se joue à rien du tout et qu’ils méritaient 100 fois de gagner. C’était très respectueux entre tous les deux même s’il y a de petites tensions extra sportives."

La nouvelle rivalité du rugby français et européen ?

Il poursuit via RMC en expliquant que c'est aussi grâce à La Rochelle si Toulouse progresse, et inversement. "Je pense qu’entre les deux clubs, ça reste toujours très respectueux. Il y a beaucoup d’affect entre les deux clubs et on se tire vers le haut. S’il n’y avait pas eu La Rochelle, il n’y aurait peut-être pas eu le Stade-Toulousain et inversement. Une grande finale, ça se joue à deux équipes. Et La Rochelle a grandement mérité tout ce qui lui arrive depuis deux ans." FINALE TOP 14. Et si Toulouse-La Rochelle était la plus grosse rivalité de la dernière décennie ?Une rivalité, même si NTK ne le voit pas forcément comme ça pour le moment, qui ne peut être que bénéfique pour les deux formations et le rugby hexagonal. "On est tous rivaux dans le championnat mais ça fait quelques années maintenant que Toulouse et La Rochelle sont au sommet de l’Europe ou de la France. Forcément, on se retrouve dans les matchs qui comptent. Évidemment, on est adversaires mais il y a toujours cette part de respect qui fait la force de notre sport."

Du respect entre les deux clubs

Si Toulouse l'a finalement emporté, Romain Ntamack et ses coéquipiers auraient très bien pu être ceux qu'on réconforte au coup de sifflet final. C'est donc avec beaucoup d'empathie que les Toulousains ont vécu ces moments intenses. "On était très heureux de notre côté, mais on avait aussi une pensée pour les joueurs Rochelais que l’on connait très bien. Ils sont extraordinaires. On joue ensemble en équipe de France et c’est toujours respectueux. On a eu un petit mot pour eux à la fin car ils méritaient aussi de gagner ce match."

Romain Ntamack sur ce qui lui a dit O'Gara après le match : "C'était très respectueux. C'est quelqu'un qui connaît le rugby, je le regardais quand j'étais petit. (...) On a tous eu un mot pour les joueurs de La Rochelle parce qu'ils méritaient de gagner aussi." pic.twitter.com/ShF143w6HA June 19, 2023

Une chose est sûre, ça promet pour les années à venir. Nul doute que Toulouse voudra aussi retrouver les sommets européens mais aussi conserver son titre. De son côté, le Stade Rochelais va tout faire pour décrocher son premier Brennus. Mais également pour réussir un exploit que le Stade n'a jamais accompli : remporter trois titres européens de rang. Pour rappel, seul Toulon y est parvenu ! On pourrait très bien assister à une nouvelle dynastie. On peut compter sur les Irlandais du Leinster et sur les Toulousains pour aller chercher une nouvelle étoile.

Une image qui symbolise à merveille les valeurs du rugby.