TOP 14. Toulouse premier de la classe, Montpellier l’élève brouillon… Découvrez notre conseil de classe de la saison 2022-2023

Comme vous le savez, la saison 2022-2023 de Top 14 a pris fin il y a peu. L’occasion pour nous de délivrer notre conseil de classe de cette année.

Félicitations : Toulouse l’élève modèle, Bayonne la révélation

Forcément, lorsque l'on parle des félicitations, nous sommes obligés de mentionner le Stade Toulousain. Premier de la saison régulière, et ce pendant 24 journées, le champion de France fut l'élève modèle. Excellent dans toutes les matières (que ce soit en attaque ou en défense), Toulouse a su faire preuve d'une régularité rare, qu'aucun de ses petits camarades n'a su imiter (hormis le Stade Rochelais). Un point qu'il faut souligner, d'autant qu'il dénote une certaine maturité de travail, qui lui avait manqué l'année dernière. Enfin, pour couronner le tout, le Stade Toulousain a su faire preuve d'inventivité et de caractère lors du dernier contrôle de l'année. En bref, c'est une saison parfaite pour Toulouse, qui mérite logiquement les félicitations.

Passons maintenant à son dauphin, La Rochelle. Aussi fort que son voisin toulousain, le Stade Rochelais n'a néanmoins pas réussi à tenir la cadence de celui-ci. Pourtant, l'année de l'élève rochelais est tout aussi honorable. Toujours dans les meilleures notes, il a fait preuve d'une régularité exemplaire tout au long de l'exercice. Mais voilà, La Rochelle, malgré une moyenne générale bien plus haute que le reste de la classe, a échoué lors de la dernière évaluation, au profit de Toulouse. Toujours est-il que l'année rochelaise est plus que réussie. C'est donc en toute logique que nous leur accordons les félicitations.

Enfin, le dernier élève à obtenir les félicitations, n'est autre que Bayonne. Alors oui, d'autres membres de la classe ont eu de meilleures notes que celui-ci. Mais voilà, n'oublions pas que l'Aviron Bayonnais était promu. Autrement dit, le club a débarqué en Top 14 comme un élève qui a sauté une classe. Ajoutez à cela des moyens moindres, et vous comprenez mieux pourquoi Bayonne obtient nos félicitations. Un exemple de travail, dont certains élèves de la classe feraient bien de s'en inspirer…

Si Toulouse, La Rochelle et Bayonne ont apporté satisfaction, d’autres élèves ont également, dans une moindre mesure, rendu une belle copie. À commencer par Lyon, très volontaire, qui a su tirer son épingle du jeu, en challengeant parfois même les deux premiers de la classe. Malheureusement, cet élève fut trop inconstant au cours de l’année. En témoigne d’ailleurs sa dernière copie rendue, qui fut bien trop insuffisante pour battre Bordeaux. Néanmoins, c’est une année globalement correcte pour Lyon, bien qu’un peu frustrante.

Si Lyon a fait preuve d'inconstance durant l'année scolaire, le Stade Français lui, fut plutôt assidu. Pour preuve, cet élève n'a passé que 2 journées en dehors des 6 premiers de la classe. Presque toujours bon sans jamais être réellement extraordinaire, le Stade Français pouvait donc espérer faire partie des 4 demi-finalistes, voire mieux encore. Problème, cet élève rendit une copie brouillonne face à son voisin de table, le Racing 92. Une contre performance dûe à l'indiscipline de ce dernier, chose dont il avait déjà été coupable au cours de l'année. De quoi gâcher une saison pourtant loin d'être mauvaise.

Dernier élève à obtenir les encouragements dans cette classe du Top 14 : Bordeaux. En effet, nous avons pendant longtemps hésité avec le Racing 92, qui a eu le mérite de faire partie des 4 meilleurs étudiants de la classe. Mais voilà, ce bilan a été possible grâce notamment à l'indiscipline du Stade Français, qui s'est sabordé tout seul. Et si cela n'enlève rien au travail réalisé par l'élève francilien, nous avons préféré remettre les encouragements à l'UBB. Très mal embarqué en début d'année, la faute à de nombreuses mauvaises notes, Bordeaux a su se remettre au niveau très rapidement, et ce malgré un contexte difficile. En constante progression, l'élève de Gironde a d'ailleurs posé davantage de problèmes à La Rochelle que le Racing 92 à Toulouse. Capable de fulgurance, il devra néanmoins faire preuve de plus de régularité à l'avenir, s'il veut aspirer à de meilleures notes…

S’il y a un élève qui a déçu cette année, c’est bien Montpellier. Premier de la classe la saison dernière, le MHR a totalement bâclé son année scolaire. D’ailleurs, il a fini dans les derniers de la classe, aux côtés d’élèves qui connaissent quelques difficultés. Une manière de travailler à revoir, des problèmes de disciplines, des contrôles importants manqués… Bref, rien n’a vraiment marché pour Montpellier cette année. En espérant pour eux que tous ces problèmes seront réglés la saison prochaine.

Autre avertissement, cette fois-ci pour l'ASM. Élève modèle pendant plusieurs années, Clermont file un mauvais coton ces derniers temps. Une baisse de niveau qui se traduit par une 10ème place bien décevante. Pourtant, l'ASM a montré de belles choses parfois, et notamment en fin d'année face à de bons élèves comme La Rochelle ou le Stade Français. Malheureusement, cela fut trop sporadique pour être suffisant. C'est donc logiquement que Clermont reçoit un avertissement.

Enfin, clôturons ce conseil de classe par le dernier avertissement, adressé à Perpignan. Avant dernier devant un Brive qui va redescendre d'un échelon pour apprendre de ses erreurs, cet élève a montré beaucoup de cœur à l'ouvrage, notamment lors des devoirs à la maison. Mais voilà, l'USAP a manifesté une fois de plus toutes les difficultés qu'elle avait à se maintenir dans cette classe. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle est passée, pour la deuxième fois de suite, aux rattrapages. Un problème de niveau, que l'élève va devoir régler l'année prochaine, s'il ne veut pas connaître le même destin que son camarade briviste…

RUGBY. Transfert. À quoi va ressembler Perpignan version 2023/2024 avec Franck Azéma ?