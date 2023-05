RUGBY. Que change la qualification historique en Champions Cup pour Bayonne ?

L’Aviron Bayonnais sort d’une saison historique. Ils vont jouer pour la première fois de leur histoire la Champions Cup. Place au bilan.

Quelle saison extraordinaire de Bayonne. Fraichement débarqué de Pro D2 au début de la saison, le club présidé par Philippe Tayeb va désormais jouer la Champions Cup la saison prochaine. Une première historique pour les Basques. Invité par France Bleu Pays-Basque, le président de l’Aviron Bayonnais s’est confié sur la saison prochaine.

Les objectifs sportifs de la saison 2023-2024

Invaincu à domicile en championnat, le club a su se construire une très bonne équipe autour de Grégory Patat. À tel point que le club va disputer pour la première fois de son histoire la Champions Cup. “Le club est en train de grandir, les joueurs vont pouvoir se confronter aux meilleurs, cela va faire évoluer le club notamment avec les Sud-africains. On va savourer ces moments. On va jouer la Champions Cup, l’effectif va s’étoffer, la priorité reste le championnat. Il faut féliciter le staff et les joueurs.”

Philippe Tayeb ne se voile pas la face, “l’objectif de la saison prochaine sera le maintien”. Les Bayonnais se sont maintenus dès le mois de février. Une belle saison sur le plan sportif qui va avoir des conséquences sur le plan extra-sportif. “Il va y avoir une restauration de la Tribune Honneur avant la fin de la coupe du monde. Il y aura aussi un agrandissement de la Tribune Nord et de nouveaux virages pour atteindre jusqu'à 16.500 spectateurs”.

Cette saison, les Bayonnais ont joué un match loin de leur antre. C'était lors d'une rencontre délocalisée à Anoeta face à Pau. Et Philippe Tayeb annonce qu’il y aura a minima une autre rencontre, loin de Jean-Dauger la saison prochaine. “Il y aura au moins une nouvelle délocalisation à venir, en championnat ou en Coupe d'Europe, peut-être les deux, on verra.”

Au niveau du budget, le président n’a pas souhaité dévoiler le montant précis pour la saison prochaine. Mais d’après les informations de France Bleu, “il devrait atteindre 27 millions d'euros, dans le cadre du projet Aviron 2027”.

De nouvelles arrivées

L’Aviron Bayonnais va enregistrer la venue dans le staff de l’expérimenté Nick Abendanon pour devenir entraîneur des ¾ des Basques. Les ciels et blanc lorgnent aussi deux joueurs de Brive. Le deuxième ligne argentin Lucas Paulos est dans les petits papiers, tout comme le troisième ligne Rodrigo Bruni.

L’Aviron Bayonnais compte donc bien confirmer cette magnifique saison. Entre Champions Cup et Top 14, Bayonne va entrer dans une nouvelle dimension et prendre part à une première saison historique pour le club.