RUGBY. Transfert. À quoi va ressembler Perpignan version 2023/2024 avec Franck Azéma ?

Franck Azéma prendra la tête de Perpignan. Le club catalan s’active déjà sur le marché des transferts. À quoi va ressembler l'USAP version 2023/2024 ?

C’est désormais officiel, Franck Azéma va revenir à Perpignan la prochaine saison. En effet, il va remplacer Patrick Arlettaz qui a affirmé en février dernier qu’il ne rempilerait pas à la tête de l’Usap. Même si le maintien reste encore à acquérir, le club cherche d’ores et déjà à renforcer ses rangs pour le prochain exercice. RUGBY. Top 14. À Perpignan, Franck Azéma aura un objectif bien précis (et très élevé)

Prolongation des cadres

Avant de chercher d’autres joueurs, le club présidé par François Rivière et Bruno Rolland a prolongé le contrat de plusieurs cadres de l’effectif perpignanais. Des joueurs comme Mathieu Acebes, Jerónimo de La Fuente ou encore Posolo Tuilagi ont tous les trois rempilé avec Perpignan. Dans les prolongations à venir selon L'Indépendant, le pilier droit Arthur Joly devrait poursuivre l’aventure avec l'USAP pour une saison. Et d’après le journal, des discussions ont été entamées pour plusieurs joueurs, dont Mike Tadjer, Piula Faasalele et Genesis Mamea Lemalu.

Perpignan en quête de sang frais

À ces prolongations s'ajoute le retour du demi d’ouverture international italien Tommasso Allan. Actuellement aux Harlequins, il a déjà porté par le passé les couleurs de Perpignan de 2013 à 2016. Mais il n’est pas le seul joueur à être pisté pour la saison 2023/2024. Le nom de l’ailier de Montpellier, Vincent Rattez a été coché par le club catalan. Pas retenu par les Cistes à la fin de la saison, l’international attire les convoitises en Top 14. L’USAP aurait aimé attirer le joueur de 31 ans et remplacer Tristan Tedder, qui rejoindra le Racing 92 la saison prochaine. Mais il semblerait que LOU ait eu le dernier mot dans ce dossier. D’ailleurs, Perpignan a des vues sur un autre joueur du LOU : le Fidjien d'origine Tavite Veredamu, capable de jouer à l’aile et au centre, l’Usap souhaite aussi recruter le 3e ligne Patrick Sobela. Ce dernier viendrait combler le possible départ de l’Argentin Joaquin Oviedo, dont le nom est notamment cité du côté de Toulon. Transfert. TOP 14. L'USAP signe un centurion de l'équipe de France à 7

Des jokers médicaux

Perpignan devra se renforcer au poste de centre pendant la Coupe du monde 2023. Que ce soit Jerónimo de la Fuente avec l’Argentine et Afusipa Taumoepeau avec les Tonga, ils devraient être sélectionnés et donc manquer le début de la saison. Cependant, aucun nom n’a encore été donné. Mais avant de penser à tout cela, il reste un maintien à aller chercher d'ici à la fin de saison. Et c’est loin d’être fait au vu du calendrier de Perpignan qui va se déplacer à Lyon avant de recevoir Toulouse avant de terminer la saison régulière sur la pelouse de Castres.