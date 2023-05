Transfert. L'USAP signe un centurion de l'équipe de France à 7

Le trois-quarts polyvalent du LOU Rugby, Tavite Veredamu, va s'engager avec l'USAP selon le Midi Olympique.

En pleine lutte pour le maintien, l'USAP (13ᵉ), enregistre (selon le MIDOL) l'arrivée de Tavite Veredamu pour la saison prochaine. En fin de contrat avec le LOU, l'ancien international français (155 sélections avec la France à 7) est un renfort de poids qui apportera toute sa polyvalence, il est capable de couvrir trois postes : ailier, centre et troisième ligne. Son physique hors normes (192 cm pour 108 kg) et ses qualités de vitesse font de Tavite Veredamu une menace constante pour les défenses adverses.

Un parcours singulier

Tavite Veredamu arrive en France en 2007 pour intégrer la Légion étrangère, de nationalité fidjienne, le rugby lui manque rapidement. Il se présente alors au Rugby Club Nîmois, club de Fédérale 2 qui voyant son physique exceptionnel lui ouvre ses portes. Militaire la semaine avec la légion, il troquait l'uniforme pour le maillot le week-end. Au total, il jouera 23 matchs avec Nîmes pour 10 essais. En 2017, il rejoint l'équipe de France à 7 avec qui il explose : 115 sélections pour 265 points sous le maillot tricolore. En 2020, il tente l'expérience du rugby à XV en signant à l'ASM pour qui il inscrit deux essais en six matchs. Après une saison avec les jaunards, il rejoint Lyon. La saison 2021/2022 n'est pas un grand succès, il ne joue que six matchs et inscrit un essai. Cette saison 2022/2023 est beaucoup plus réussi, le joueur de 33 ans a pris part à 19 rencontres avec le LOU et a inscrit deux essais.