RUGBY. Top 14. À Perpignan, Franck Azéma aura un objectif bien précis (et très élevé)

C'est désormais officiel, le manager du RCT Franck Azéma entraînera l'USAP la saison prochaine. Un retour aux sources très attendu.

RUGBY. TOP 14. TRANSFERT. Retour aux sources pour Franck Azéma la saison prochaine ?Comme vous le savez certainement, l'actuel manager de Toulon Franck Azéma rejoindra Perpignan la saison prochaine. Passé par Clermont pendant plus de 10 ans, l'ancien centre fera donc son retour à l'USAP, et ce pour des ''raisons familiales''. Une arrivée qui enchante le président François Rivière, en témoigne son interview donnée à France Bleu : ''C'est une très belle satisfaction pour le club et le territoire. C'est le résultat de plusieurs semaines de réflexion. Il faut que l'USAP reprenne une dimension supérieure pour les saisons suivantes et Franck Azéma peut l'incarner (...) Dans les prochaines semaines, je vais annoncer une hausse du budget et de la masse salariale. Pour tout ça, j'avais besoin d'un manager général qui soit très engagé mais qui ait avant tout la passion du territoire. Je souhaite mettre ce critère avant même la passion du rugby''. D'autant que d'après le président de l'USAP, Azéma vient à Perpignan pour un projet sur du long terme, qui se veut aussi solide qu'ambitieux. L'objectif ? Éloigner un maximum Perpignan du bas de tableau, si ce n'est plus : ''Je souhaite qu'on reste en Top 14 et que l'an prochain on soit dans les dix premiers et qu'on se rapproche des six premiers dans les trois ans qui viennent''.

RUGBY. Top 14. Ça déménage à Perpignan avant même la fin de la saison !Vous l'aurez compris, l'USAP veut donc se refaire une place parmi les meilleurs clubs de France. Mais pour cela, Acebes et les siens devront avant tout assurer leur maintien en cette fin de saison. Chose qui est loin d'être faite. 13èmes au classement, les Catalans accusent un retard de 6 points sur Pau, 12ème, et ce alors qu'il ne reste que 4 journées. Autrement dit, Perpignan devra réaliser une fin de saison excellente, afin de s'éviter un barrage toujours piégeux...

