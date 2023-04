RUGBY. TOP 14. TRANSFERT. Retour aux sources pour Franck Azéma la saison prochaine ?

Le mercato bat son plein ! Après l'annonce il y a quelques mois du départ de Patrick Arlettaz de l'USAP, le club cherche un nouveau manager pour le prochain exercice, et le nom d'Azéma est évoqué !

Là où tout a commencé

Alors que Franck Azéma travaille d'arrache-pied avec Pierre Mignoni pour envoyer Toulon en qualification, après une première partie de saison médiocre, l'Équipe nous informe d'un potentiel transfert. En effet, Azéma serait la priorité du club catalan la saison prochaine, en tant que manager, afin de remplacer Patrick Arlettaz. De plus, même si le contrat de l'entraîneur du RCT court jusqu'en 2026, les deux parties devraient se mettre d'accord rapidement. Pour Azéma, ce possible retour aux sources est peut-être une façon de boucler la boucle, car ce dernier a porté le maillot de l'USAP, avant de devenir coach des espoirs et des arrières dans les premières saisons de sa carrière d'entraîneur. Avec Perpignan, il a été champion de France en 2009, et en finale la saison d'après. Franck Azéma a fait la plus grosse partie de son après-carrière dans les rangs de l'ASM, avec qui il a remporté le Brennus en 2017, et la Challenge Cup en 2019. Cette année, il semblerait que Toulon ait trouvé son rythme de croisière, avec notamment 10 victoires lors des 11 derniers matchs. Actuellement quatrième, Toulon pourrait faire un grand pas vers la qualification en cas de victoire à Castres ce week-end.

