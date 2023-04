RUGBY. Gautier Pagès est le joueur le plus utilisé de Fédérale 1, découvrez ses secrets pour durer !

Dans toutes les divisions, il y a des joueurs qui marquent le championnat par leurs qualités. En Fédérale 1, Gautier Pagès a réalisé une saison dantesque, et n'a raté aucun match !

Un avenir radieux !

À seulement 23 ans, Gautier Pagès s'impose depuis deux saisons comme un des cadres de l'équipe du Toec Toac Rugby. Cette saison, le troisième ligne a participé à 22 rencontres, en ne ratant que quelques minutes face à Pamiers en raison d'un match arrêté. C'est simple, il cumule environ 1720 minutes cette saison lors de la phase régulière, ce qui fait de lui le joueur le plus utilisé de Fédérale 1 ! Leader de jeu et de nature très humble, Pagès semble avoir franchi un cap cette saison. Mais alors, comment se fait-il que ce grand gaillard ne soit jamais blessé, et qu'il soit autant indispensable ? Nous l'avons rencontré afin de percer ses mystères !

Cette année, tu as fait la plus longue saison de ta carrière, comment tu t’es senti ?

Sur le plan physique, j'avoue que ça a tiré sur les matchs de fin de saison ! Après, je ne me plains pas, je suis chanceux de jouer autant et si j'avais su en arrivant au FCTT que j'allais autant jouer, j'aurais signé tout de suite ! Cette année, j'ai toujours pris du plaisir sur le terrain malgré le fait qu'on ne soit pas qualifié. C'est le gros point noir de cette saison, mais le groupe a pris beaucoup d'expérience.

T’as un rôle très important dans ton équipe, tu es capitaine, mais tu es encore un jeune joueur, comment tu as abordé la chose ?

C'est tout nouveau pour moi, j'ai vraiment appris match après match ce que c'était d'être le capitaine d'une équipe. Avant, à Carcassonne, je n'avais porté le brassard qu'une ou deux fois. Cette saison, j'ai eu de la chance d'être très bien accompagné par des mecs plus vieux, des anciens du club qui m'ont conseillé et je me suis rapproché d'eux.

Comment as-tu réussi à enchaîner autant de matchs, sans jamais se blesser ?

Forcément, il y a l'hygiène de vie, oui, mais il y a une part de chance aussi ! Pour être honnête, ça fait quelques matchs que je ne joue plus à 100%, mais dans l'ensemble, j’ai eu pas mal de chance. Ça me motive de savoir que le staff comptait sur moi, en plus mon rôle de capitaine me pousse à donner le meilleur de moi, j’ai vraiment pris les choses à cœur. J'ai voulu emmener l’équipe et j’ai adoré le faire avec ce groupe, même si ça piquait parfois. J’ai beaucoup progressé sur le plan personnel cette saison, et a contrario, lorsque j'étais à Cognac en Nationale, je n'ai pas trouvé le temps de jeu espéré à cause de grosses blessures.

Tu as fait un passage à Carcassonne, où tu as goûté à la ProD2, tu peux nous en parler ?

À Carcassonne, tout est allé assez vite, je suis arrivé en Crabos vers 15 ou 16 ans, j'ai joué avec les équipes jeunes, et j'ai été au centre jusqu'à mes 18 ans même ! J'ai réussi à grappiller du temps de jeu en Espoir, puis avec le Centre de Formation, je m'entraînais avec les pros. J'ai joué un match contre Brive en ProD2, et c'est là que je me suis dit que le niveau était très haut. Chapeau à tous ces mecs qui joue en Top 14 et en ProD2, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est vraiment très dur d'y arriver !

Quel est ton modèle dans le rugby ? Un joueur que tu admires ?

Il y a quelques années, lorsque j'étais avec les trois-quarts, j'adorais Jean-Baptiste Ellisalde ! Maintenant que je suis en troisième ligne, j'avoue que j'admire beaucoup Ardie Savea, c'est incroyable ce qu'il arrive à faire, dans son registre, on ne peut pas faire mieux !

Pourquoi tu as choisi le FCT et la fédérale 1 ?

À Cognac, j'ai passé une saison hyper compliquée, avec de grosses blessures et au final, je n'ai joué que 3 ou 4 matchs dans la saison, donc c'était compliqué de trouver un club de Nationale. J'ai aussi voulu me rapprocher de ma famille, j'avais du mal à vivre l'éloignement. En plus de ça, lorsque je suis venu à Toulouse, je ne savais pas que la Nationale 2 allait être créée. Et puis, le niveau est bon et l'ambiance au club est conviviale.

Tu n’as que 23 ans, quelles sont tes ambitions ?

Forcément, j'ai envie de jouer dans les divisions supérieures. À vrai dire, je ne sais pas encore ce que je fais la saison prochaine, d'un côté, le cadre de vie à Toulouse est génial, mais d'un autre, j'aimerais aller voir au-dessus ahah. Avec le FCTT, on discute pour la saison prochaine, je ne suis pas fixé, mais l'envie de retoucher le monde professionnel est présente !

Que penses-tu du niveau en Fédérale 1, sachant que la Nationale 2 a été créée ?

Beaucoup de personnes pensaient que ça allait baisser, mais on se rend compte que les clubs sont toujours compétitifs, il y a plein de jeunes qui émergent et d'anciens joueurs professionnels qui viennent finir leur carrière. Ça cogne toujours autant, le temps de jeu total est variable, mais nous ne sommes pas du genre à ne pas jouer, on veut produire et c’est notre philosophie. Dans notre poule, ce n'est pas vraiment un jeu d'occupation, en principe ça joue bien au rugby et c'est important pour moi.

Dernière question, as-tu un pronostic pour la fin de saison en Top 14, qui vois-tu vainqueur ?

En finale, je vois bien La Rochelle face à Toulouse, et j'espère que ça sera la même en Champions Cup ! Ensuite, j'avoue que je vois mal Toulouse ne pas gagner cette saison, ils sont extrêmement très bons et ils m'ont impressionné face aux Sharks.

