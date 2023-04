RUGBY. Top 14. Castres dans les six premiers, j'y crois !

Après sa victoire à Montpellier ce week-end en top 14, le Castres Olympique n'est plus qu'à 12 points du top six, je vous explique pourquoi je crois en leur qualification pour les phases finales.

Malgré sa 11ᵉ place au classement du Top 14, le Castres Olympique pourrait se qualifier pour le top six, synonyme de phase finale a maintenant quatre journées de la fin. Avec une première victoire à l'extérieur face à Montpellier (19-28) malgré une équipe remaniée, la machine castraise a l'air lancé. À seulement douze points du Racing 92 (6ᵉ), le CO affrontera Toulon, Pau, Brive et Perpignan. Les deux prochaines rencontres vont être déterminantes pour définir l'avenir des hommes de Jeremy Davidson. Castres devrait assurer une victoire à domicile face à Toulon (4ᵉ), qui sont encore en course pour la Challenge Cup. Pour la 24ᵉ journée, la bande à Urdapilleta devra redoubler d'effort pour aller chercher une deuxième victoire à l'extérieur au stade du Hameau. À trois points de Castres, Pau ne compte pas donner la victoire aux Tarnais. Pour les deux dernières journées, les bleu et blanc doivent garantir deux victoires face aux mal classés du championnat.

Plus compliqué pour leurs concurrents

Cette année, le Top 14 est extrêmement serré, seulement 12 points séparent le onzième du sixième. Mais pour les concurrents de Castres au top six, le chemin jusqu'aux phases finales est plus complexe. Bordeaux, Clermont, le Racing 92 ou encore Bayonne ont des matchs face à des sérieux concurrents, soit face aux têtes d'affiche du championnat. Si le CO assure quatre victoires, il pourrait voir la chance leur sourire selon les résultats de leurs concurrents directs.

Castres l'a déjà fait

Lors de la saison 2017-2018, Castres était entrainé par Christophe Urios et avait arraché le top 6 lors des derniers instants de la phase régulière. Cette saison-là, les Tarnais ont remporté quinze victoires pour onze défaites. Cette année encore, les Olympiens pourraient rééditer l'exploit. De plus, malgré une sixième place lors de la saison régulière, le CO a fait démentir les pronostics et a remporté le championnat de France en 2018.