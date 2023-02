RUGBY. Top 14. Ça déménage à Perpignan avant même la fin de la saison !

Alors que Perpignan a obtenu une victoire très importante sur la pelouse de Brive ce week-end en Top 14, les Sang et Or ont également appris le départ d'un pilier du club.

Patrick Arlettaz ne sera plus manager

C'est désormais officiel, le manager de l'USAP, Patrick Arlettaz, ne sera plus à la tête du club la saison prochaine ! En effet, ce dernier a annoncé son départ sur la chaîne Twitch de Canal+ Sport, pour des raisons qui ne sont visiblement pas liées à sportif : "Ça fait sept ans que je suis là. C'est long, c'est très usant. Ça se compte en année chien chez nous. Ça donne une force incroyable, mais ça use énormément. C'est très très prenant. Il y a des joueurs qui supportent mes discours trois fois par semaine depuis sept ans." En effet, le manager des Sang et Or avait pris ses fonctions en 2016, et depuis, la route a été longue et sinueuse pour Arlettaz. Avec l'USAP, il aura remporté les éditions 2018 et 2021 du championnat de Pro D2, qui avait permis au club de retrouver l'élite du rugby français. Cette année, sa dernière mission n'est autre que le maintien, et Arlettaz semble être à 100% de ses capacités afin de quitter le club avec l'honneur d'être resté en Top 14. Son successeur l'année prochaine n'a pas été encore annoncé, même si le nom de David Marty résonne mieux que les autres. L'ancienne gloire de Perpignan, vainqueur du Brennus en 2009, est actuellement le bras droit d'Arlettaz, et devrait naturellement prendre la place de ce dernier. En attendant, le staff en place à Perpignan a encore du pain sur la planche, et les objectifs de maintien ne sont toujours pas acquis.