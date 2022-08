RUGBY. Top 14. La somme folle que réclamerait Clermont dans l'affaire Azéma

Désormais entraîneur de Toulon, Franck Azéma n'en a toujours pas terminé avec son ancien club Clermont. Lequel veut être dédommagé après son départ.

RUGBY. TOP 14. Franck Azéma : ''c'est devenu une histoire d'ego !''Vous pensiez le conflit entre Clermont et Franck Azéma réglé ? Ce serait oublier que le club de Top 14 a porté l'affaire devant les Prud'hommes depuis le départ de son entraîneur en chef. Et ce, alors que ce dernier avait le droit juridiquement de s'engager avec un autre club. Ce qu'il a fait en signant à Toulon. Une décision est attendue en 2023. Difficile de savoir ce qu'il en ressortira. Toujours est-il que si on en croit RMC, la direction auvergnate entend avoir réparation. "Pour le préjudice subi et pour exécution déloyale du contrat de travail", le président Jean-Michel Guillon et ses conseillers auraient réclamé environ 800 000 euros fin juillet. Une somme considérable. Pour rappel, Azéma, avant d'être remplacé par Gibbes, avait souhaité être libéré de ses deux dernières années de contrat. Il avait ensuite "refusé de signer la résiliation imposée par Clermont. Dans ces conditions, le club avait notifié la rupture unilatérale du CDD invoquant une faute grave." Il reviendra aux Prud'hommes de faire toute la lumière sur cette affaire et de clore une fois pour toute la relation entre les deux parties.