TOP 14. RC TOULON. Azéma et Mignoni, découvrez la nouvelle bromance en bord de mer

Dans un court entretien accordé à Var-Matin, Franck Azéma est revenu avec humour sur son alliance avec Pierre Mignoni, ancien entraîneur du LOU.

C'est un combo que l'on attend avec impatience pour la prochaine rentrée rugbystique. En effet, dès le début de cette préparation, Franck Azéma et Pierre Mignoni ont entamé leur aventure commune sous le soleil de la rade. Ce vendredi 19 août, Var-Matin partage un petit trait d'humour venu de celui présent au club depuis déjà quelques mois. Ainsi, Franck Azéma commente les quelques doutes sur l'alchimie entre les deux hommes de cette manière : "Vous savez, on n'a pas attendu ce vendredi pour se découvrir. Ce qui compte, c'est qu'on soit le plus complémentaires possible, afin d'aider les joueurs ou le staff."



Par la suite, l'ancien coach de Clermont explique les conditions d'une bonne entente entre deux personnalités fortes du paysage rugbystique français. Avant d'affronter son ancien club en match amical ce week-end, il déclare : "Si on commence à travailler comme cela, on ne va pas se régaler. Puis ce n'est pas ce qu'attendent les joueurs. Il faut qu'on reste le plus spontané possible… On a évoqué des choses avant, mais il faut garder les qualités de chacun, qu'elles soient exacerbées et qu'on puisse être libres. Il ne faut pas qu'on soit bridé, qu'on soit la moitié de nous-mêmes."



D’autant plus, dire que beaucoup d’attentes sont placées dans ce nouvel encadrement serait un doux euphémisme. Après le rush dévastateur du RCT en seconde partie de championnat l’an dernier, beaucoup de supporters varois espèrent que leur club soit de retour au plus haut niveau dès ce début de saison. Pour rappel, hormis deux finales de Challenge Cup perdue ces dernières années, les rouge et noir peinent à retrouver les standards qu’ils avaient établis au début de la dernière décennie. Le début d’une nouvelle ère de succès pour les Varois ? Le calendrier à venir ne tardera pas à nous le faire savoir.