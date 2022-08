Top 14. Magnifique pour certains, bof pour les autres, le nouveau maillot de Toulon divise ses supporters

TOP 14. Le RCT dévoile un superbe maillot chargé d'histoire pour la saison 2022/2023Toulon a dévoilé son nouveau maillot pour la saison 2022/2023 de Top 14. Certains supporters sont conquis.

Mouais .. un maillot pour faire plaisir et faire acheter Tonton René fan du RCT depuis les années 80 , il est pas spécialement beau et n’apporte pas grand chose, première année que je suis déçu par un maillot du RCT perso

Il est beau ce maillot, mais j'aurai préféré un maillot sans ces sponsors qui le défigurent de plus en plus, et un maillot où les bandes noires se joignent correctement sur les épaules et avec le numéro dans le carré blanc comme à l'époque.